Ambisjoner om boliger i Kvadraturen er ikke nok

Arbeiderpartiet vil ha flere boliger i Kvadraturen, skriver Line Oma i Oslo Arbeiderparti.

Det blir hverken boliger eller byliv av luftslott.

05.06.2023 21:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

I sin kommentar mandag 29. mai skriver Nazneen Khan-Østrem at Kvadraturen trenger flere boliger, og samtidig at Kvadraturen bør bevares som det er i dag.

For James Stove Lorentzen i Oslo Høyre og Aftenpostens Khan-Østrem virker det som om ambisjoner om boliger i Kvadraturen er nok. Det blir hverken boliger eller byliv av luftslott.

Innbyggertomt i 100 år til?

Barcelona sentrum yrer av liv fordi folk bor der. I Kvadraturen bor det nå 1357 mennesker. På et sammenlignbart område i Brussel bor det 100.000 mennesker. Om Kvadraturen har vært innbyggertomt i 100 år, så kan det saktens være innbyggertomt i 100 år til? Eller?

Khan-Østrem har rett i at det rødgrønne byrådet har gjort utrolig mye for å gjøre Kvadraturen triveligere. Det er under vår styring vi har fått redusert biltrafikk, nye sykkelgater og gågater, lekeplasser og en stødig hånd inn mot utviklingsprosjekter som Sentralen, Telegrafen og Pressens hus.

Det er viktig at vi fortsatt tillater utvikling og heier frem boligprosjekter, samtidig som vi verner det viktigste

Khan-Østrem har også rett i at beboerne mangler. Khan Østrem og Oslo Høyre vil ha flere boliger, men «bevar det slik» gir jo ikke så mange nye boliger.

Å bygge på eksisterende bygg med boliger ser vi lite til.

34 boliger får investeringsselskapet Selvaag nå til i Dronningens gate 13, i dialog med byantikvaren. Jeg antar de har jobbet hardt for de boligene.

To rehabiliteringsprosjekter i Kvadraturen har nylig besøkt Rådhuset. Ingen av dem får til boliger. Det er for dyrt og krevende. Ingen setter i gang tiltak som ikke lønner seg.

Vi kan heller ikke knipse med fingrene for at velfungerende og inntektsbringende næringsbygg med lange kontrakter skal forvandles til boliger.

Og hva er det å tjene på en dyr reguleringsprosess i krevende Kvadraturen? Veldig lite, er svaret jeg får. Da forblir Kvadraturen et sentrum folk kun besøker.

Høyhus i klassisk stil

Flere har nå tatt til orde for å bygge noen høyere hus i Kvadraturen, bortgjemt bak de flotte og verneverdige fasadene. Thon Hotel Panorama er på ingen måte et vakkert bygg – ei heller «usynlig», som Aftenposten valgte å kalle det. Men ingen har tenkt over at det er et høyhus i Kvadraturen. De jeg har snakket med, går visst og ser på det som er i øyesyn.

Thon Hotel Panorama i Kvadraturen.

I Göteborg har arkitekturopprøret tilsynelatende fått gehør når Socialdemokratarna vil bygge i klassisk stil, inkludert høyhus. Om vi skulle bygget noen høyere punkthus i Kvadraturen, ville det vært måten å gjøre det på. Ikke veldig ulikt måten Kvadraturen allerede har vokst fra to til fire-seks etasjer uten at etasjeskillene synes. De færreste tenker på dagens Kvadraturen som en rasering av det som var på 1600-tallet.

Ja, takk!

Oslo Arbeiderparti sier «ja, takk» til å bygge på eksisterende bygg med inntrukne etasjer, til næringsbygg som kan transformeres til boliger og til infillprosjekter (at man bygger mellom to eksisterende bygg).

Det finnes om lag 40 bygg som ikke er gullistet i Kvadraturen. Trolig blir det ingen klassiske punkthus i Kvadraturen med det første, men det er viktig at vi fortsatt tillater utvikling og heier frem boligprosjekter, samtidig som vi verner det viktigste.

Kvadraturen har utviklet seg mye siden kong Christian IV på 1600-tallet sa «her skal byen ligge». Det bør den fortsette med.