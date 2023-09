Ikke kun politiske partiers ansvar å få opp valgdeltagelsen

Her er fem ting som kan få opp valgdeltagelsen.

Publisert: 18.09.2023

Av ti voksne du møter på gaten i dag, er det fire som ikke brukte stemmeretten. Kun 62,4 prosent stemte i årets valg. I deler av byene våre er det langt under halvparten.

Skrekkeksempelet er bydelen Fjell i Drammen. Der stemte kun 33,8 prosent.

Det skaper et strekk i laget når så store befolkningsgrupper ikke deltar. Spesielt alvorlig er det når sosialt marginaliserte grupper faller utenfor demokratiske prosesser. Det må gjøres noe med.

Nå er avisene fulle av stoff om årsakene til den lave valgdeltagelsen. Det er bra, men det er noe rituelt over det. Det er som russetiden. Når den pågår, og i to dager etterpå, er avisene fulle av meninger om hvordan den kan gjøres bedre. Så glemmes det helt til lyden av rullende russ vekker oss til neste år.

Lav valgdeltagelse er et større problem enn tidspunktet for russeknuter og dans på Tryvann. Det er et problem for hver enkelt som ikke deltar. Men det demokratiske utenforskapet blir på sikt også et problem for alle. Det skaper mistillit, noe som er gift for fellesskapet.

Skal det gjøres noe med valgdeltagelsen, må vi begynne nå og jobbe over tid. Og ikke minst – dra i flokk. Det er mange som har ansvar for å øke valgdeltagelsen:

Det er kommunen og staten som gjennomfører valg.

Det er partiene som mobiliserer velgere.

Men det er også skoleverket, som utgjør grunnsteinen i den demokratiske opplæringen.

Organisasjonslivet og frivilligheten er den største demokratiske arenaen vi har i Norge, og kan bruke valg til å synliggjøre hva det betyr for medlemmenes interesser.

Hva skal så gjøres for å øke deltagelsen?

Først og fremst ikke vent til neste valg med bekymrede samtaler på sosiale medier og i avisene. Her er fem ting som kan høyne valgdeltagelsen i både stortingsvalg og lokalvalg i valgene som kommer:

1. Folk og språk

Partiene har det største ansvaret for å mobilisere velgere og finne kandidater som treffer, enten det gjelder alder, bakgrunn, inntekt eller kjønn. Mer variasjon i bakgrunn, økonomi og utdannelse vil bidra til at flere kjenner seg igjen i dem som står på listene.

Dessuten må partiene snakke om det folk er opptatt av, på et språk som går hjem, og som gjør det mulig å forstå hvorfor politikk er viktig. Så enkelt og så vanskelig. Det er et arbeid som aldri slutter, og det må gjøres også i perioden mellom valgene, ikke bare i forbindelse med valgkamp.

2. Skolen som demokratiarena

«Å nei, enda et samfunnsproblem som skal løses av skolen», kan man kanskje tenke. Men her dreier det seg om å sette skolen i stand til å gjøre det den allerede gjør, bare bedre.

Det står i paragraf 1 i opplæringsloven at skolen skal fremme demokrati. Skolene våre har en mengde arenaer. Å gjøre elevrådene og skolevalgene til en enda mer sentral del av både valgkamp og undervisning vil gi demokratisk erfaring som elevene kan ta med seg inn i voksenlivet. Som en lærer skrev på Facebook etter valget: «At skolevalget ikke har klarere nasjonale rammer for gjennomføring, er uforståelig.»

Skolevalget må tas mer på alvor og institusjonaliseres i større grad. Pressen må dekke det tettere. Og så må vi heie på de ungdommene som faktisk tør å stille i debatter!

3. Myndighetenes rolle

Det er fremdeles altfor mange som ikke har fått med seg når valget er, eller mulighetene til å delta i det. Forvirring om valgkort, åpningstider og hvem som har stemmerett, burde være enkelt å løse opp i.

Valgdirektoratet bør bli enda mer offensive med sine informasjonstiltak. Kommuner har et særskilt ansvar for å nå ut med informasjon til underrepresenterte grupper. De positive erfaringene med demokratiguider i Fredrikstad bør gjennomføres i mange andre kommuner. Effektene bør evalueres og forskes på.

4. Organisasjonene

De ulike hovedsammenslutningenes, kanskje spesielt på arbeidstagersiden, burde samles for en felles giv.

Her kan for eksempel Landsorganisasjonen (LO), hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede (Unio) og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) til sammen få til noe. Gjerne i samarbeid med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen Virke.

Til sammen er dette organisasjoner som når millioner av mennesker. De har interesse av at det norske samfunnet ikke lider av demokratisk underskudd.

5. Medienes ansvar

Pressen bør ta ansvar både for å dekke valget og skrive om det på en måte som engasjerer.

Stort sett skriver norsk presse ryddige og relevante saker om politikken, i tillegg til å drive avgjørende maktkritikk. Der den har mest å gå på, er kanskje å vise unge verdien av å delta i demokratiet.

På samme vis som det i krig og konflikt er viktig å vise frem dem som jobber konstruktivt for løsninger, trenger vi flere gode historier om folk som engasjerer seg i demokratiet og får gjennomslag.

Er det veldig dårlig stilt i Norge?

Nei, fremdeles er tilliten høy, og folk stoler på demokratiet. Men det er et dystert paradoks at når demokratiet er under angrep og folk dør for retten til selvbestemmelse i vår egen verdensdel, så er det mange her som ikke ser verdien av å delta.

Det bør børstes støv av det gamle slagordet «å tenke globalt og handle lokalt». Forandringen starter her hjemme. Og det kommer en ny sjanse allerede om to år.