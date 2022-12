Uredelig av Aftenposten

Hadia Tajik Stortingsrepresentant (Ap)

23 minutter siden

Det oppleves urimelig å bli mistenkeliggjort på denne måten.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Aftenposten publiserte fredag 2. desember det jeg opplever som en feilaktig og tendensiøs sak om meg.

I sin nettutgave skrev de: «Meldte flytting til foreldrene i februar i fjor: Så dekket Stortinget pendlerreiser for Hadia Tajik.» Reaksjonene og hetsen jeg har fått gjennom helgen, viser at Aftenpostens vinkling har medført at svært mange har trodd at jeg har meldt flytting til foreldrene mine og først deretter gjort krav på pendlerreiser.

Dette er helt feil.

Mitt nye hjem

Jeg har alltid som Rogaland-representant på Stortinget fått dekket både pendlerreiser og tjenestereiser, i likhet med alle andre distriktsrepresentanter på Stortinget. Dette vet Aftenposten.

Avisen vet også at flyttingen jeg meldte for halvannet år siden, var fra leiligheten jeg eide og bodde i, i Sandnes, til mine foreldres hus i samme kommune der jeg skulle bo til jeg fant ny bolig i hjemfylket. Jeg solgte leiligheten min i 2021, kort tid etter at barnet mitt var født, for å gjøre det mulig å skaffe et litt større sted. Tidligere i høst fant jeg stedet som skal bli mitt nye hjem i Rogaland, i Strand kommune. Det er kommunen jeg selv vokste opp i.

Heller ikke det ville Aftenposten opplyse sine lesere om. De vinklet heller saken sin på en måte som har gjort at svært mange har trodd at jeg har meldt flytting til mine foreldre for å få pendlerreiser. Avisen gjorde dette til tross for at de visste at jeg har hatt pendlerreiser før jeg tok i bruk foreldrehjemmet som min bolig i Rogaland.

Slått fast av Skatteetaten

Jeg er folkeregistrert og skattemessig registrert i mitt valgdistrikt, i likhet med de fleste andre distriktsrepresentanter på Stortinget. At jeg er skattemessig bosatt i Sandnes, og dermed pendler, er slått fast av Skatteetaten i forbindelse med deres nylige kontroll av stortingsrepresentantene. De skrev til meg i sitt vedtak i vår at jeg har vært å anse som skattemessig bosatt i Sandnes fra min første tiltredelse som politisk rådgiver i 2006. Aftenposten har avkrevd bevis for at jeg snakker sant, og bedt om utdrag fra vedtaket. Det har de fått.

Så skriver Aftenposten videre en ingress som forsterker det feilaktige inntrykket.

«Hun bor i sin egen leilighet i Oslo med ektemann og barn. Likevel dekker Stortinget pendlerreiser når hun reiser hjem til foreldrene i Sandnes»

Men forskjellen på min situasjon og de fleste andre distriktsrepresentanter, er at jeg har valgt ikke å benytte meg av gratis pendlerbolig betalt av det offentlige. Jeg kunne med andre ord hatt både gratis pendlerbolig og dekning av pendlerreiser. Det er det som er den vanlige modellen for distriktsrepresentanter på Stortinget.

Jeg har heller valgt å betale for bolig i Oslo, der bor jeg sammen med min mann og barn når jeg er i Oslo. Så ofte jeg har anledning, reiser jeg hjem til Rogaland, til valgdistriktet jeg representerer. Som oftest er hjemreisene mine ført som tjenestereiser, fordi jeg også har møter der, og noen ganger som pendlerreiser for opprettholde kontakt med det lokalsamfunnet jeg er valgt på vegne av også utenom møtene.

Aftenposten burde ha visst at jeg har fulgt de samme reglene til punkt og prikke

Stortinget har også bekreftet til Aftenposten at reglene for pendlerreiser er uavhengig av om man benytter seg av gratis pendlerbolig, eller ikke. Pendlerreiser er knyttet til skattemessig bosted. Men avisen har likevel valgt å fremstille det som «uklart». Det synes jeg er uredelig.

Systemer, regler og ordninger må kunne diskuteres og utfordres. Men det oppleves urimelig å bli mistenkeliggjort på denne måten når Aftenposten burde ha visst at jeg har fulgt de samme reglene til punkt og prikke.