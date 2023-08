Jeg kommer ikke på én god grunn til at beskjeden ble gitt som nødvarsel på mobilen

Misbruk av systemet vil kun føre til at folk slutter å bry seg om meldingene.

Tidligere i år ble et nytt nødvarslingssystem som benytter seg av folks egne mobiler, innført i Norge. I midten av juni ble dette systemet testet. Mange fikk da oppleve hvordan nødvarselet overstyrer mobilen selv om den er satt på lydløs.

Nødvarselet gjør at mobilen gir fra seg en ulende sirenelyd og viser en nødmelding fra myndighetene på skjermen. Regjeringen informerte i forbindelse med testen om at nødvarsel på mobilen er et supplement til Sivilforsvarets sireneanlegg.

Det ble også anbefalt at man tok opp med barn og unge hva dette var før testen, slik at disse ikke skulle bli skremt.

Krig eller terror

Det var naturlig å anta at dette er et system som ville bli benyttet ved for eksempel krig eller terrorangrep.

Jeg ble derfor svært overrasket da jeg mandag ettermiddag, midt i et møte, fikk et slikt ulende varsel på mobilen.

Systemet ble benyttet for å advare om ekstremværet Hans og inneholdt en lang tekst og en lenke til mer informasjon.

Ikke nok med det, men meldingen ble ved en feil sendt til betydelig flere mobiler enn det som var intensjonen.

Inngripende virkemiddel

Selv om uværet Hans er alvorlig, kan jeg ikke komme på én eneste god grunn til at denne beskjeden ble gitt som nødvarsel på mobilen og ikke som SMS.

Jeg tror myndighetene har høy terskel for å bruke Sivilforsvarets sireneanlegg for å advare om uvær. Det samme burde gjelde nødvarsler på mobilen.

De fleste var antagelig allerede godt informert om uværet, ettersom det er blitt gitt tydelige advarsler gjennom mediene.

I denne situasjonen har ikke nytten av nødmelding vært i nærheten av å rettferdiggjøre det inngripende virkemiddelet.

Strengere føringer

Det burde legges betydelig strengere føringer for når et slikt system brukes. SMS burde alltid være førstevalget for generell informasjon og advarsler.

Nødvarsel burde kun brukes ved akutte uforutsette hendelser med stor fare for liv og helse.

Misbruk av systemet vil kun føre til at folk slutter å bry seg om meldingene eller i verste fall deaktiverer nødmeldinger på mobilen sin.