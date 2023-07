Jo, utenforskap gjør at samfunn kan falle fra hverandre.

Det skremmer meg hvor mange som overser kultur som en faktor.

Utspillet om innvandringsstopp har skapt stor debatt. Kort fortalt har jeg foreslått å endre asylsystemet slik at beskyttelse ikke gis i Norge. Jeg vil sette kvoteflyktninger til null og begrense familiegjenforening. Arbeidsinnvandringen skal fortsette som før.

Bakgrunnen for forslaget er sammensatt. For det første mener jeg at dagens asylsystem har kollapset. Det bidrar blant annet til å opprettholde flyktningstrømmer over Middelhavet og ulovlig migrasjon.

For det andre mener jeg at samfunnets evne til integrering må være førende for innvandringspolitikken. Alternativet vil være et stort utenforskap der en økende andel av befolkningen vil stå kulturelt, økonomisk og sosialt utenfor storsamfunnet. Det vil true vår samfunnsmodell samtidig som det vil frata den enkelte muligheten til å ta del i det norske samfunnet.

Handler om mye mer

I sine kommentarer i Aftenposten gjør Maryam Iqbal Tahir og Usman Mushtaq det lett for seg selv når de mener bakgrunnen for forslagene mine er to enkelthendelser i Oslo-skolen. Den ene der en elev, med ukjent motivasjon, nektet å håndhilse på en kvinnelig rektor. Den andre hvor en familie i Groruddalen tar barnet sitt ut av nærskolen.

Det handler selvsagt om mye mer enn det.

I sitt innlegg viser Tahir til Brochmann-utvalget som bevis på at integreringen i Norge går riktig vei. Det er en sannhet med ganske kraftige modifikasjoner. Hun hopper elegant over én av konklusjonene til utvalget som står omtalt i første kapittel:

«Hvis det norske samfunnet ikke lykkes bedre med integreringen av innvandrere og flyktninger fra land utenfor Europa, er det risiko for at økende økonomisk ulikhet kan spille sammen med kulturelle forskjeller og svekke grunnlaget for samhørighet, tillit og samfunnsmodellens legitimitet.»

Om man ikke stoler på utvalget, kan et besøk til flere av våre naboland være bevis nok.

Ingen har svaret

Tahir mener jeg burde fremme forslag til bedre integrering. Men bevisbyrden ligger faktisk hos henne og dem som er uenige i mitt forslag.

Hva er det med integreringen Tahir ønsker seg denne gangen? Som Sverige, Frankrike, Oslo, Danmark og Storbritannia ikke har prøvd? Som politikere, tenketanker, internasjonale organisasjoner, byer, land og kontinenter ikke har åpnet øynene for?

Selv om Norge ikke har like store utfordringer som flere av våre naboland, har vi ingen garanti for å unngå samme situasjon. Og utfordringene andre land har møtt på, skyldes ikke mangel på politisk vilje, penger eller informasjon.

Land som Frankrike og Sverige hadde selvsagt gjennomført riktig politikk om de visste hva som skulle til. Likevel har de fått enorme utfordringer. Nettopp fordi vi ikke vet helt sikkert hva som fungerer, utover at antallet som skal integreres er avgjørende.

Det finnes med andre ord en tålegrense for hvor mange samfunnet vårt evner å integrere. Det var derfor Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti i Oslo innførte bosettingsstopp av flyktninger i to bydeler i 2020. Fordi andelen norskspråklige var for lav. Uenigheten handler først og fremst om når grensen passeres.

Jeg tror uansett vi gjør klokt i å sette inn tiltak før grensen blir nådd. Da kan det være for sent.

Overser kultur som en faktor

Økonomi er ikke svaret alene. Vi kan se for oss en fremtidig situasjon hvor integreringen i Norge bidrar til at nordmenn med innvandringsbakgrunn har samme økonomi som samfunnet ellers. Ville alle utfordringer dermed vært løst?

Jeg tror svaret ville vært nei.

For integrering handler også om kultur. Hvor vi – på tvers av identiteter og bakgrunner – har en felles forståelse for hvem vi er og hvilke utfordringer vi har. Det er avgjørende å ha en felles opplevelse av å bo i samme samfunn.

Det er nettopp i flerkulturelle samfunn vi er avhengige av å kunne etablere noen institusjoner, sannheter og felles verdier.

Det er blant annet derfor jeg er blitt engasjert av debatten om håndhilsing. Ikke på grunn av guttens motivasjon, men på grunn av Oslo Sosialistisk Venstrepartis (SV) og Tahirs reaksjon. SVs byråd betegnet det hele som «mangfold». Det er skremmende.

Det skremmer meg hvor mange som overser kultur som en faktor. Som avfeier innvendinger som etnosentrisme etnosentrismeEtnosentrisme er et perspektiv eller en holdning der andres samfunn, kultur, verdier, normer eller praksis vurderes og måles ut fra de kulturelle forståelsesrammene som preger ens eget samfunn (Store norske leksikon)., rasisme eller manglende respekt for mangfold. Eller som Tahir gjør, beskylder meg for å gjenta budskapet i kommentarfeltene.

Felles verdier

Det hele er snudd på hodet. Det er nettopp i flerkulturelle samfunn vi er avhengige av å kunne etablere noen institusjoner, sannheter og felles verdier.

Som hvordan vi møter hverandre og forholder oss til hverandre.

Enkelte ting er heller ikke ønskelig mangfold. Et fritt, liberalt og tolerant samfunn kommer ikke av seg selv. Det vil få konsekvenser for samfunnet dersom stadig flere nordmenn nekter å håndhilse på det motsatte kjønn. Ikke minst for den ene halvparten.

Store parallellsamfunn uten verdimessig tilknytning til resten av storsamfunnet kan sette våre verdier under press

Ingen skal tvinges til å bli liberale fyrtårn. Men samfunnet vårt burde kunne ha uttalte mål om hva som er ønskelig og ikke. For eksempel håndhilsning på kvinner.

Dette vil ta tid. Men det er avgjørende for samfunnslimet vårt. Da kan vi innvilge oss en pause fra innvandring for å få alle om bord.