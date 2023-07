Kort sagt

Kort sagt torsdag 27. juli

Knuse, gruse, slakte

Aftenposten har i det siste hatt flere viktige innlegg om rasistiske tendenser i norsk fotball. Rasismen viser seg i det foraktfulle og reduserende språket som brukes i omtalen av spillere, trenere og dommere.

En annen type forakt for den svake formidles av sportspressen når det gjelder lag eller enkeltspiller som mislykkes eller taper. Disse formuleringen signaliserer til alle som kommer til fotballen, store og små, at det er nærmest en katastrofe å tape en kamp, og at alle midler for å vinne følgelig er ok.

Eksempler på ord som brukes til å karakterisere det seierherren gjør med det tapende laget, er for eksempel: Knuse det, gruse det, slakte det, ydmyke det, senke det.

Disse uttrykkene formidler den samme forakt for svakhet som de rasistiske uttrykkene, og står i sterk kontrast til den respekt for medspillere og anerkjennelse av prestasjoner på ulike nivåer som utgjør Fotballforbundets verdigrunnlag (for eksempel: fair play, tap og vinn med samme sinn, unngå rått parti, takk for kampen). Sportsredaksjonene bør snarest luke ut sine krenkende uttrykk.

Per Vaglum

Professor dr.med.

Tidligere leder av Breddefotballkomiteen i Fotballforbundet

Hva er det å elske?

I kirkens vielsesritual svarer vi ja til å elske og ære den andre «inntil døden skiller». Ut fra skilsmissestatistikken er ikke dette realistisk. Å endre teksten til «inntil livet skiller» vil virke lite inspirerende.

Det viktige er å øke forståelsen for hva det betyr å elske og ære? Alle kjenner forelskelsens beruselse, men hva vet vi om å elske?

Det vi kaller kjærlighet, er ofte bare den gode følelsen vi får når et annet menneske er hos oss, en rent egoistisk følelse. Zeshan Shakar skildrer i «Tante Ulrikkes vei» hvordan Mo koser seg med sin kjæreste, men de viser ingen interesse for hverandres innerste tanker og intensjoner. De blir aldri kjent og glir fra hverandre.

Vi søker ofte en som er lik oss selv, men vil alltid være ulike. For meg betyr å ære den andre å interessere meg for det som er annerledes, og å verdsette det. Utfordringen i et kjærlighetsforhold er å skape rom for forskjellighet. Det er et arbeid som krever selvinnsikt og god vilje.

Arne Øgaard

Forfatter