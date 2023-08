Tre nødvendige trekk for å stoppe Russland

Å frata Russlands veto er vinn-vinn for alle i verden, også for fremtidens russere, skriver innleggsforfatteren. Bildet viser et bolighus etter et bombeangrep i Lviv i Ukraina 7. juli 2023. Vis mer

Krigen kan trekke ut år etter år som en mindre, men svær nok reprise på første verdenskrig.

Når dette leses, mister jeg nok min tilknytning til Russlands Vitenskapsakademi. Den er uansett satt på pause på grunn av Russlands president Vladimir Putins barbari. Gradvis befester han også sin kontroll over akademiet, som lenge har vært et fritt forskningsflaggskip i Russland. Så farvel.

Mitt spesialfelt der har siden 1978 vært arabiske og andre kilder til hvordan Russland ble til. Der kan en blodrød tråd trekkes fra så tidlig som år 720 til i dag: Barbariet begynte med slavere tatt som slaver (derav navnet) og andre varer fraktet fra øst for dagens St. Petersburg og helt ned til Bagdad.

Dette barbariet tok aldri brutt. Mongolene og «Ivan den Grusomme» førte det bare videre helt til Vladimir Lenins og Josef Stalins helvete. Og nå med dagens forsøk fra Putin på folkemord.

Trekk nummer en er å innse dette – og at det må stanses NÅ. Måten består i trekk nummer to og tre.

Flyforbudssone over Ukraina

Trekk nummer to kan kun være en teknologisk flyforbudssone over det meste av Ukraina. Ikke én vestlig soldat innen Ukrainas grenser, men vestlig utstyr som fjernstyres fra de nærmeste Nato-landene. På samme måte som USA bombet mål i Afghanistan, via luftovervåking pluss spesialister som trykket på knappen så langt vekk som i Boston, USA. Dette kan ukrainske spesialister være med på og endatil offisielt stå for, enten det er i Polen, Slovakia eller Romania.

Det er for hjerterått og også militært unødvendig å sende unge ukrainere i døden uten luftdekning. Kombiner så denne sonen med kampfly i gave til Ukraina, fløyet av ukrainere. Ellers kan krigen trekke ut år etter år som en mindre, men svær nok reprise på første verdenskrig.

Reformere FNs sikkerhetsråd

Trekk nummer tre er starten på å reformere FNs sikkerhetsråd. Det skal ikke begrunnes med at dette er en straff for Russlands aggresjon, men vil bli oppfattet som det. Også av russere flest.

Første steg i en reformprosess, trekk tre her, er at et overbevisende flertall i FNs generalforsamling fastslår at Russlands plass i Sikkerhetsrådet ikke er legitim. Det skyldes at Sovjetsamveldet forsvant. Da fortsatte Ukraina og Belarus som medlemmer i generalforsamlingen, slik de hadde vært hele tiden. Dette til tross for at de var dobbeltmedlemmer både der og i Sikkerhetsrådet gjennom Sovjetsamveldet, som jo omfattet også dem.

Denne kuriøse ordningen forsvant heldigvis. Ikke bare fortsatte Belarus og Ukraina som normale medlemmer i generalforsamlingen, men inn der kom også de øvrige delrepublikkene som hadde utgjort Sovjetunionen, fra lille Estland til digre Russland. Freidig inntok sistnevnte den avdøde kommuniststatens plass i generalforsamlingen.

Det er ikke det at arveoppgjøret gikk feil, men at det aldri var noe arveoppgjør.

Frata Russlands veto

Sikkerhetsrådet er på mange vis foreldet. Frankrike og Storbritannia sitter der med veto og cirka 70 millioner innbyggere hver, mens India med nå over 1500 millioner ikke er der. Det er ingen god løsning å gi India vetorett – mot Pakistan. Å redusere antallet vetostater vil derimot ha en nøktern effekt på dem som er igjen.

Vil ikke USA og Kina stritte imot? Nei. For Generalforsamlingen har ikke noe grunnlag for å kaste dem ut. Det foreligger bare for Russland. Et vedtak i Generalforsamlingen og de fire vetostatene pluss de rullerende syv andre fortsetter sitt virke. Så kan Russland rullere på lik linje med Brasil i år med sine over 200 millioner innbyggere, langt flere enn Russland har.

Å frata Russlands veto er vinn-vinn for alle i verden, også for fremtidens russere. Muligens like viktig som et militært nederlag, og helt uten at blod spilles, vil det fortelle dagens russere at noe er fundamentalt galt med deres politiske kultur og stat.