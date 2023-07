Vi må hindre både voldsbruk og rasistisk språkbruk i fotballen

Fotballen har en dobbel utfordring.

Kjetil Rolness skriver lørdag om en fotballkamp som endte med slåsskamp og voldsbruk. Rolness gjengir versjonen som motstanderlaget gikk til VG med umiddelbart etter kampen. I forkant av publiseringen av hans kommentar ble vi informert om og invitert til å svare på avsnittet der det antydes at dette var et planlagt overfall. I dette innlegget kommenterer vi derfor ikke hva han ellers måtte skrive i sin ytring.

Vi har tidligere ikke kommentert denne saken i mediene. Vi valgte å følge fotballens rutiner i slike saker.

Vår forklaring

Etter å ha sjekket med mange personer i ulike runder om hva som egentlig hadde skjedd, sendte vi denne forklaringen til NFF Oslo (kortversjon):

Våre spillere fikk gjentatte ganger i løpet av kampen slengt det de oppfattet som diskriminerende og rasistiske kommentarer etter seg, noe de valgte å overse. Da en av motstanderne etter kampen kom til en av våre for å takke for kampen, valgte vår spiller å avvise dette. Hvorfor takke for at man blir slengt dritt etter?

Motstanderspilleren dyttet da vår spiller i brystet. Dette utløste bataljen. Spillere fra begge lag kom løpende til, og et helt uakseptabelt slagsmål oppsto. Dette var med andre ord ikke et planlagt overfall. Hvorfor overfalle et lag du nettopp har vunnet mot?

Vi har i mange runder beklaget på det aller sterkeste, til alle involverte, det våre gutter gjorde

Vi har i mange runder beklaget på det aller sterkeste, til alle involverte, det våre gutter gjorde. Det var i strid både med klubbens verdier, med FairPlay og med fotballens regler. Og vi har valgt å ta den straffen som NFF Oslo har pålagt klubben. Samtidig har vi hatt møte med fotballkretsen og markert at vi på flere punkter er sterkt uenige i kretsens vurderinger og konklusjoner.

Svært utbredt med rasistisk ordbruk

I samme møte drøftet vi med kretsen hvordan vi kan få slutt på nedverdigende og rasistisk ordbruk i fotballen. Dette er dessverre veldig utbredt. Våre spillere opplever dette ganske regelmessig. Både de som er 10 år, 16 år og over 30. Bare i dagene rundt den aktuelle hendelsen opplevde tre av våre andre lag samme type nedsettende kommentarer om hudfarge og etnisitet. Kommentarene kommer fra både spillere, lagledere og voksne publikummere. De siste dagene er temaet blitt ytterligere aktualisert gjennom det Stabæk-spiller Mushaga Bakenga har fortalt offentligheten.

Det er hverken akseptabelt eller smart å hevne seg på nedsettende kommentarer og drittslenging med slag og spark. Slikt kan aldri forsvares.

Fotballen har en dobbel utfordring: Vi må hindre både voldsbruk og rasistisk språkbruk. Begge deler er viktig, både for vår klubb, for fotballen og for hele idretten.

Red.anm. Aftenposten velger å anonymisere hvilke klubber dette er snakk om. Dersom klubbene identifiseres, vil det kunne lede til mistanke mot enkeltpersoner som ikke var involvert i hendelsen. I Vær varsom-plakatens punkt 4.7 heter det blant annet «Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Vis særlig varsomhet ved omtale av saker på tidlig stadium av etterforskning, i saker som gjelder unge lovovertredere (...)» Av samme grunn har vi ikke kommentarfelt på denne saken: Vi ønsker ikke at det spekuleres i hvilke klubber eller hvilke spillere som var involvert.