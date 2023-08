Det er håp for den vakre arkitekturen, Rolness

Jeg har jo lest «Keiserens nye klær», men jeg har aldri personlig opplevd å stå på torget og se den nakne keiseren komme spradende, skriver innleggsforfatteren om en byggeplassbefaring til Voldsløkka skole (bildet). Vis mer

Da Voldsløkka skole ble diskutert på studentpub, var mine medstudenter enige: Det ser ikke ut.

Publisert: 28.08.2023 12:49

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Jeg studerer arkitektur ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og kjenner godt til Voldsløkka skole, som spaltist Kjetil Rolness skrev om i Aftenposten. Alle i mitt kull gjør det, for vi fikk en egen presentasjon av bygget etterfulgt av en byggeplassbefaring med en av arkitektene bak bygget.

Det var en interessant erfaring. Jeg har jo lest «Keiserens nye klær», men jeg har aldri personlig opplevd å stå på torget og se den nakne keiseren komme spradende. Det var sånn det føltes å dra på befaringen, men forskjellen fra fabelen er at ingen hevet stemmen og påpekte det åpenbare: «Men bygget er jo stygt?»

For om stemningen var lavmælt og høflig under befaringen, så var den omvendt proporsjonal da bygget ble diskutert på neste studentpub: «Og så den vindusrekken, da! Eller det vridde vinduet!» «Og si at det er kødd at de fasadeplatene er ferdige!»

Tyngre å forsvare faget

Altså, alle syntes det bygget så helt balle ut, kort oppsummert. Selv om det er helt supert på mange andre plan: massivtrekonstruksjon, passiv+-hus, et rikt og variert tilbud til elevene, gode arbeidsforhold for lærere, en utomhusplan som tar økologi og fauna på alvor og så videre.

Men mine medstudenter var like fullt enige: Det ser ikke ut. Og det er synd, for vi utdannes jo til et yrke som er stadig mer utsatt.

Tiden for at arkitekten satt ved enden av bordet og hadde siste ord, er forbi.

Jeg tror at alle/mange av mine medstudenter har lyst til å tegne vakre bygg

Arkitekten får stadig mer ansvar for at alt fra radon, støy, fukt og budsjett holder vann. Og i alle prosjekter som oppføres, må man ta inn over seg at bygget er en hilsen fra arkitekten til alle som bor i byen: Her er et hus vi har tegnet og som skal være en del av dine omgivelser. Vær så god!

Og hvis det huset ikke er god nok arkitektur, ja, så blir det tyngre for oss studenter å forsvare faget når vi møter andre studenter på nachspiel. For eksempel legestudenter. De har jo en plan om å flytte til steder som Voldsløkka for å bo blant likemenn, så de er ekstra kritiske. Enkelte mener vi utdanner oss til «kokker som ikke smaker på maten de lager», som jeg fikk høre en sen aften.

Studenter som er frie i tanken

Hver august starter 60 nye studenter på arkitekturstudiet. Den første oppgaven de får, er å lage et lite hus av voks.

Alle får to liter voks som man kan forme med hendene og bruke alle mulige (kreative) redskaper på. Etter noen uker stilles alle de små husene ut. De er varierte, snåle, gotiske, kubistiske, romantiske, økologiske og så videre. Det er altså en gjeng studenter som foreløpig er frie i tanken, preferansen og streken.

Og dette vedvarer for mange på skolen. Kullet mitt ble omtalt i Aftenposten da prosjektoppgaven var å tegne nye boliger på Torshov. Og her er overskriften: «Før elsket arkitektstudentene det hypermoderne. Nå er noe forandret.»

Lyst til å tegne vakre bygg

Arkitektutdanningen har en plikt til å diskutere og lære om hva god og vakker arkitektur er, ikke bare den logiske, programmatiske oppbyggingen og argumentasjonen for et bygg.

Og jeg tror at alle/mange av mine medstudenter har lyst til å tegne vakre bygg, sågar vakrere og mer funksjonelle bygg enn de som ble bygget for 100–140 år siden.