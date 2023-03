Er Forsvaret en trussel mot Norge?

01.03.2023 23:00

Utviklingsevnen er likevel ikke radbrukket, skriver Johannes Kibsgaard i sitt svarinnlegg.

Unyansert og bombastisk om Forsvaret.

Professor Glenn-Egil Torgersen m. fl. tar hardt i med kronikken «Hvit mann»-syndromet. Fordi de er unyanserte og bombastiske, bommer de mer enn de treffer. Dette fører dem til den groteske konklusjonen at Forsvarets kultur sannsynligvis er hinsides redning, samt at Forsvaret kan forårsake eksistensiell skade eller fare for Norge!

Som yrkesoffiser med lang fartstid var jeg ikke kjent med at «hvit mann» beskriver dem som er lydige mot systemet. Jeg er derimot kjent med at begrepet brukes på rasistisk vis av hvite menn i og utenfor Forsvaret for å uttrykke respekt for personer de anser som kloke.

Kritikken mot topplederseksjonen i Forsvaret kan anses som berettiget. Angrepet mot uthulingen av militær utdanning er en innertier. Før hadde lagførere to år og troppssjefer fem års lederutdanning. I dag har de henholdsvis et halvt år og tre år. Dette har svekket kunnskapen om og praktiseringen av verdiene og tankegodset i Forsvarets pedagogiske grunnsyn.

Kronikkforfatternes vurdering av stillingsvernet er skivebom. I nesten alle andre militære organisasjoner vil det å gjøre seg til uvenn med sjefen føre til at du må tre ut. Fordi det ikke er slik i Norge, lykkes vi langt bedre med desentralisert ledelse enn de fleste andre. Stillingsvernet motvirker sjefers arroganse og maktmisbruk.

Utdanningspraksisen i Forsvaret omtales hånlig som pølse i brød. Dette er svært unyansert. Pølse i brød – eller beste praksis om du vil – brukes der det gir resultater. For eksempel for hurtig å sette ukrainske kolleger i stand til å bruke norsk materiell med dødelig effektivitet. På andre områder, som lederutvikling (et individuelt prosjekt) og taktikk (hvor du skal ta innersvingen på en tenkende motstander), er det skreddersøm og dyrking av autentisitet, innsikt og kritisk tenkning som gjelder.

Årelang forringing av kompetanse og materiell har stilt Forsvaret i offside med tanke på å verge nasjonen mot eksterne eksistensielle trusler. Utviklingsevnen er likevel ikke radbrukket, slik Torgersen & co. hevder.