Budsjettkutt truer folkehelsen

Tre helseledere

6 minutter siden

Dialogen mellom politikere og FHI har ledet Norge trygt gjennom etterkrigstidens største helsekrise, påpeker innleggsforfatterne. På bildet: Camilla Stoltenberg, direkter i Folkehelseinstituttet.

Et faginstitutt trenger trygge rammer og forutsigbarhet for å betjene landet både i krig og fred.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Under koronapandemien har Folkehelseinstituttet (FHI) jobbet dag og natt for å gi regjeringen de beste forutsetninger for vanskelige beslutninger om smitteverntiltak. Dialogen mellom politikere og FHI har ledet Norge trygt gjennom etterkrigstidens største helsekrise. Regjeringen kvitterer for innsatsen med å kutte FHIs budsjett dramatisk, godt under nivået instituttet hadde før pandemien. Opptil 300 ansatte må gå, cirka en fjerdedel av staben.

FHI varsler at en rekke veletablerte tjenester må nedlegges eller sterkt reduseres. Som smittevernleger uttrykker vi vår bekymring over beslutningen og spør: Hva har vi lært av to år med pandemi?

Folkehelseinstituttet gir faglige råd til både regjeringen, helsetjenesten og befolkningen.

Regjeringen hadde ikke kunnet ta gode, faglig begrunnede avgjørelser eller formidle tiltak til helsetjenesten på en effektiv måte uten FHI. Dette var helt avgjørende for god håndtering av pandemien både i kommuner og på sykehus.

Infeksjonsforebygging og smittevern er et eget fagfelt, og kompetansen finnes hos FHI, ikke hos direktorat eller departement.

Regjeringen mener nå at fokus på smittevern ikke lenger betyr så mye.

Også før pandemien opplevde FHI kutt i sitt budsjett. Stadige forandringer i budsjettrammene har skapt lite forutsigbarhet og bremset utviklingen av viktige satsingsområder.

Et godt fungerende system for infeksjonskontroll og smittevern koster. Smittevernberedskap handler om sterke fagmiljøer med kunnskap og kompetanse. Disse bygges over tid og gjennom erfaring, de kan ikke stables på beina over natten.

Å bygge ned Norges smittevernberedskap anser vi som et sjansespill med folkehelsen. Et faginstitutt trenger trygge rammer og forutsigbarhet for å betjene landet både i krig og fred.

Andreas Radtke, på vegne av Medisinsk Arbeidsgruppe for smittevernleger i spesialisthelsetjenesten

Tore Lier, leder, Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

Maria Vandbakk-Rüther, leder, Norsk Forum for smittevern i helsetjenesten