Aftenposten fremmer ikke-troverdige og uholdbare anklager mot Europarådets generalsekretær, Thorbjørn Jagland.

Ingen europeiske myndigheter støtter påstandene, og ingen andre nyhetsmedier, hverken i Norge eller i Europa, har fremmet lignende, opprørende anklager.

Europarådet og Jagland har tatt tallrike skritt mot menneskerettighetsbrudd i Aserbajdsjan. Det resulterte i hans initiativ — støttet av mange europeiske stater — å gå til enestående rettslige skritt mot landet, noe som potensielt til syvende og sist kan ende med at de ekskluderes fra organisasjonen.

Jagland har offentlig kritisert systematisk korrupsjon i Aserbajdsjan, i artikler i 2014 i avisene The Guardian, The European Voice og Frankfurter Allgemeine Zeitung. Tiltakene hans mot landet, inkludert kravet om en uavhengig, ekstern granskning av korrupsjonsanklager mot medlemmer av rådets parlamentarikerforsamling, PACE, er blitt bredt dekket. Granskningsrapporten er ventet å være ferdigstilt innen utgangen av året.

Det virker som at Aftenpostens påstand om at Jagland reagerte sent på korrupsjonsanklager baserer seg på hans avslag på et møte i Georgia, med den tidligere ambassadøren til Aserbajdsjan.

Denne eks-ambassadøren skulle hatt følge av den tidligere ambassadøren til Georgia, sistnevnte en støttespiller av den tidligere presidenten i landet, Mikheil Saakashvili. Som kjent måtte Saakashvili forlate Georgia etter anklager om uregelmessigheter under sin presidentgjerning. Senere slo han seg ned i Ukraina, og ble ukrainsk statsborger. Saakashvilis statsborgerskap ble så trukket tilbake, mens han var på USA-besøk. Han tok seg deretter ulovlig inn i Ukraina, med uttalt mål å velte regjeringen i Kiev.

Dersom Jagland hadde møtt disse tidligere ambassadørene, er det åpenbart at det hadde truet Europarådets arbeid og ansatte.

Man behøver ikke å være diplomat for å forstå at et slikt møte ville være uakseptabelt.

Uansett, jeg har i de siste ukene tilbudt Aftenposten et nytt intervju med Jagland, i full åpenhet, hvori han ville svare ethvert utestående spørsmål journalisten måtte ha. Aftenposten takket nei.

Jeg har inntrykk av at artikkelen ble skrevet for å passe en agenda — og jeg tror ikke jeg er alene om dét.

