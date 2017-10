FA Sports har gjennom fotballspillet FIFA skapt en enorm suksess basert på at ungene våre, nærmest som russiske oligarker, lærer seg at det er lettere å kjøpe seg til suksess enn å oppnå det gjennom ærlig arbeid.

Betaler for å slå sine venner

FIFA er et såkalt pay2win-spill, og dets store suksess kan forklares med den enkle psykologiske forklaringen at mange er villige til å betale for å slå vennene sine. FIFA-points kjøpes over en lav sko, for ingen gidder bruke uker på å bygge et bra lag når man kan kjøpe seg til suksess over natten.

Spillet er på finurlig vis koblet sammen med ekte fotball, der spillernes verdi i spillet påvirkes av hvor godt de gjør det i levende live. Kjente spillere som Ronaldo og Messi er toppgevinstene i et lotteri mange unggutter er villige til å bruke mye penger på.

For oss foreldre er ofte vår eneste forbindelse til denne virtuelle verden at vi er melkekua som betaler for gildet.

Stadig mer penger involvert

Egentlig forstår vi oss ikke i det hele tatt på hva ungdommene våre holder på med, men kjenner på frustrasjon over manglende kontroll og de konflikter spillingen skaper i hjemmet. Det blir stadig mer penger involvert, og presset forplanter seg fra ungene og over på oss foreldre.

For å få litt bedre innsikt i dette fenomenet tilbrakte jeg derfor en hel kveld sammen med en guttegjeng som spilte FIFA18. Det var en interessant og morsom kveld, og jeg vil anbefale alle foreldre med en spillkonsoll i huset å gjøre dette. Forstå hvordan en FUT-trade fungerer, så forstår du kanskje bedre hvorfor det ikke alltid er like lett for guttungen å komme når det er middag.

Kredittkortet er allerede lagt inn

I modulen FIFA Ultimate Team (FUT) kan det handles ulike «pakker» med ekte penger. I pakkene er det blant annet nye spillere, men man vet aldri hvilke. Det er et lotteri, og det er lett å bli fristet til å kjøpe flere FIFA-points for å få nye sjanser. Kredittkortet er jo allerede lagt inn i brukerprofilen, alt man trenger er å få pappa eller mamma til å si «ja» ...

Også i andre pay2win-spill er det mulig å kjøpe seg til suksess med ekte penger. Er det ingen regler for spillbransjen når det kommer til å blande inn ekte penger kamuflert som points, gullkister eller diamanter?

Det er spekulativt og vanskelig for foreldre å stå imot denne spillindustrien som har spist seg inn i de tusen hjem. Vi kan heller ikke forvente at ungene våre skal klare å stå imot heller – her snakker vi om spill som er designet for å være maksimalt avhengighetsskapende.

Bør være 18-årsgrense

Spillbransjen markedsfører seg dessuten gjennom kanaler der vi voksne i liten grad ferdes. Sjekk for eksempel opp superkjendisene og trendsetterne PewDiePie og Randulle på Youtube. Dette er profesjonelle gamere som har egne TV-kanaler som ungene våre bruker timevis på.

Norsk Tipping og Betsson har 18 års aldersgrense på alle typer spill. Det burde det også være på pay2win-spill som FIFA. Hva mener Forbrukerombudet om dette? Jeg har denne uken sendt dem et spørsmål om nettopp dette, og venter spent på svar.

Teit

Guttene jeg fikk spille med var heldigvis enige om to ting:

1. Det er teit at vi må kjøpe helt nytt spill hvert år (FIFA16, FIFA17, FIFA18 osv.).

2. Det er teit at det er mulig å kjøpe seg til suksess – FIFA18 burde være uten FIFA-points.

Ikke bare blir vi fattigere rent økonomisk når pengene våre sakte, men sikkert forsvinner inn på kontoen til milliardforetakene EA Sports og Sony/Playstation. Vi blir også som samfunn åndelig fattigere når ungene læres opp til at det er OK å kjøpe seg til lettvint suksess istedenfor å måtte jobbe for det.