Storbyene kan kutte store utslipp allerede i dag

Transport til og fra byggeplasser i Norge genererer 565.000 tonn CO2 pr. år. Det tilsvarer de årlige utslippene fra 340.000 bensin- og dieselbiler, skriver innleggsforfatterne. Illustrasjonsfoto. Foto: Bjørn Sigurdsøn/NTB

Vi trenger ikke vente på at lovverket skal endre seg. I tillegg er det gratis.

Ordførerne i Norges største byer ber miljøvernminister Sveinung Rotevatn (V) og kommunalminister Nikolai Astrup (H) skjerpe klimafokuset i plan- og bygningsloven.

Vi støtter byene i at elektrifisering av bygge- og anleggsvirksomhet er helt nødvendig for å kutte direkte utslipp fra næringen helt til null. Samtidig vil vi påpeke at byene kan få til store kutt allerede i dag.

Gjennomsnittsleveransen er 2,8 kolli

I en ny rapport ser Bellona og Solar Norge AS på varetransporter i byggenæringen. I en serie observasjonsstudier var snittleveransen pr. bil på 2,8 kolli. Leveranser bestående av én enkelt pall er ikke uvanlig.

Det kommer av at bestillinger gjort fra byggeplassen, ofte er dårlig planlagt. Dessuten skjer leveranser av elektromateriell, rør, glass og trevarer gjerne på én dags varsel.

Transport til og fra byggeplasser i Norge genererer 565.000 tonn CO₂ pr. år. Det tilsvarer de årlige utslippene fra 340.000 bensin- og dieselbiler.

Benjamin Strandquist, seniorrådgiver i Miljøstiftelsen Bellona, og Katrine Lyngstad, Group Integrated Solutions & Customer Logistics Manager, Solar Norge AS. Foto: Privat/ Audun Haugen

Vår rapport foreslår tiltak rettet mot myndigheter, byggherrer, entreprenører og leverandører for å optimalisere transporten i byggenæringen.

Vi anslår at utslippene fra denne transporten kan halveres ved at kommunene stiller strengere krav.

Bruk handlingsrommet i egne miljøkrav

Bedre planlegging og samordnede bestillinger gir færre og større leveranser, og det slår positivt ut på produktiviteten. Det blir mindre venting og administrasjon. Det kan beløpe seg til flere millioner kroner i sparte lønnskostnader på større byggeprosjekter.

Vi ønsker å bevisstgjøre byene på handlingsrommet de allerede har. I miljøkriteriene til kommunens byggeprosjekter kan de stille krav. For eksempel kan de stille krav om samlasting og faste leveringstider for å frakte samme mengde varer med færre og større kjøretøy.

Det får klimanytte med én gang, det reduserer trafikkbelastning, støy og forsinkelser – og det er gratis.