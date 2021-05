Ung som sliter psykisk? Håper du har flaks.

Morten Holst Pårørende

Nå nettopp

Mellom sporadiske sesjoner sitter du alene med deg selv og tankene dine, skriver Morten Holst. Foto: Shutterstock/NTB (illustrasjonsfoto)

Som pårørende er jeg skremt over hvordan vi møter unge som trenger hjelp til psykisk helse.

Min datter delte sitt perspektiv på selvhat i Aftenposten mandag 10. mai med Si ;D-innlegget «Jeg har vært en mobber så lenge jeg kan huske». Én ung stemme som tok sjansen på å dele noe vanskelig, sårt og personlig. Som pårørende er jeg skremt over hvordan vi møter unge som trenger hjelp til psykisk helse.

Min forventning til hjelpeapparatet var nok en naiv idé om psykologiens svar på helsevesenets raske respons, et velsmurt apparat, gjennomtestede metoder og planmessighet i alle ledd.

Virkeligheten er ikke slik. Den er brutal: Alarmknappen er ikke tilkoblet.

Teamet materialiserer seg ikke, behandlere sitter som på øde øyer, metoden velges etter behandlerens idé, og bare tiden mellom hver behandlingstime er lengre enn kampen for å få hjelpen som trengs. Vi må jo kunne klare bedre enn dette.

I den virkelige verden må du kartlegges gjennom uker og måneder. Mellom sporadiske sesjoner sitter du alene med deg selv og tankene dine.

Når du omsider får en behandler, er det en tildeling. Faglig retning, erfaring og egnethet er utenfor din kontroll. Timene vil du få i rykk og napp.

Legen vil neppe snakke med psykologen, og psykologen har begrenset tro på egen metode. Det finnes ikke et løp. Tusenvis har gått foran deg, men likevel virker det som om det er du som går først. Det finnes mange flotte folk der ute, men du trenger flaks for å treffe riktig.

Jeg håper «krafttak for psykisk helse» ikke betyr at vi kun skal drysse mer penger over dette systemet.

