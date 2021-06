Norge har allerede løsninger for å nå klimamålene. Vi må bare ta dem i bruk.

Hallstein Havåg Daglig leder, Miljøstiftelsen Bellona

7 minutter siden

Kompetente industriarbeidere, forskere, teknologer og ressurser må brukes til omstilling, ikke på «business as usual», mener Bellona. Bildet: Goliat-feltet i Barentshavet. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB

Det eneste som mangler, er politisk vilje.

Anniken Hauglie i interesseorganisasjonen Norsk olje og gass skriver i Aftenposten 31. mai at Norge er godt posisjonert for å levere klimaløsninger for fremtiden. Bellona er mer opptatt av at vi må levere klimaløsninger nå.

La oss bare først minne om utgangspunktet for debatten. Det Internasjonale energibyrået (IEA) har for første gang sett på hva som skal til for å nå målene i Parisavtalen. Ett av tiltakene er å slutte å åpne nye petroleumsfelter. Verden har allerede funnet mer gass og olje enn vi kan brenne.

Hauglie har helt rett i at norsk olje- og gassbransje har satt seg mål for utslippskutt som er på linje med EUs mål, og vi ser frem til å kunne juble for faktiske resultater.

Hvor er kuttene?

Norsk klimapolitikk har vært godt forspent med ambisiøse mål helt tilbake til 80-tallet. Nasjonale klimakutt har det vært fint lite av. Mens norsk fastlandsindustri har kuttet, har utslippene fra petroleumsindustri og transport økt fra år til år.

Hauglie mener Bellona bommer når vi beskriver petroleumsindustriens rolle i Parisavtalen. Her pekes det på behovet for både fornybar energi, blått hydrogen og karbonfangst og – lagring (CCS). Det hun unnlater å si, er at dette alt er hensyntatt i IEAs konklusjoner.

Bellona har jobbet med disse spørsmålene i flere tiår. Vi kjenner problemstillingen godt. Poenget er at løsningene på klimakrisen er der, men de må tas i bruk med samme kraft og gjennomføringsvilje som vi bygget det norske oljeeventyret på. Da kan det skapes nye industrieventyr, også i Norge. Det skjer ikke så lenge kloke hoder, teknologi og skattepenger brukes på å lete etter mer gass i Barentshavet.

Norge kan lykkes

Argumentene om at verden vil foretrekke olje og gass som produseres med lavest mulig utslipp, er velkjente. Dette er ikke et argument for å lete etter flere ressurser, men for strengere krav til produsenter.

Bellona samarbeider tett med norsk næringsliv og vet at Norge har alle forutsetninger for å lykkes med omstillingen. Det eneste som mangler, er politisk vilje.

Kompetente industriarbeidere, forskere, teknologer og ressurser må brukes til omstilling, ikke på «business as usual».