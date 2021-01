Kort sagt, torsdag 14. januar

Alle har fulgt alle regler – likevel har smitten steget

Hvorfor stiger smitten hvis alle følger smittevernreglene? Det har vært det store spørsmålet i mange diskusjoner gjennom pandemien. Representanter fra bransje etter bransje har gått ut og slått fast at akkurat hos dem er alle smittevernregler fulgt og ingen smitte oppdaget.

Sist ut er Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri som 12. januar slår fast at industrien har fulgt smitteverntiltakene, og at verftene på Vestlandet ikke har noe med smitteutbrudd i Oslo å gjøre. Det sistnevnte har jeg da heller aldri påstått. Det jeg har sagt, er at importsmitte har spilt en stor rolle i smittespredningen, og at regjeringens hodeløse åpning for karantenefritak, presset frem av blant andre Norsk Industri, bidro sterkt til smitteeksplosjonen i høst.

Aftenposten skrev i sin avsløring av den skandaløse prosessen som ledet frem til karantenefritaket, at etter at det ble innført, «har over 2000 polakker, litauere, briter og andre utenlandske arbeidere kommet til Norge og testet positivt. Mer enn 100 kommuner har fått smittetilfeller fra Polen. 38 prosent av de 40 største utbrudd etter importsmitte startet med gjestearbeidere». Lier-Hansen ser ut til å ha glemt dette allerede.

Raymond Johansen, byrådsleder (Ap)

Rødt er mer enn langt nok til venstre

Trygve Svensson i Agenda skriver 11. januar at han ønsker seg et parti til venstre for Rødt. Isolert sett er dette et svært oppsiktsvekkende ønske, siden Rødt er et kommunistisk parti.

Men leser man hele innlegget, ser man at det Svensson egentlig ønsker, er et parti som øker skattene mer enn Rødt. Svensson viser til at den borgerlige regjeringen har senket skattene med 30 milliarder kroner siden 2013, og at SV og Rødt i sine alternative statsbudsjetter «bare» øker skattene med henholdsvis 18 og 29,7 milliarder kroner.

Et parti som ønsker å øke skattene enda mer, finnes allerede. MDG vil øke skattene i 2021 med hele 32,5 milliarder kroner. MDG er altså «til venstre for Rødt» ifølge Svenssons begrepsbruk.

Svensson kaller SV og Rødts forslag til formuesskatt «overraskende pragmatisk» og moderat. Som om pragmatisk og moderat er negativt ladede ord. Om Arbeiderpartiet skriver han at det er forståelig at «et ansvarlig, sosialdemokratisk parti ikke går inn for å snu åtte år med skattekutt i en håndvending». Svensson mener altså at det ansvarlige er å gjøre som Arbeiderpartiet, å heve skattene langsomt, mens det han ender med å ønske seg, er et nytt og mer ytterliggående parti enn Rødt.

Venstresidens skatteøkninger er ikke moderate. Regjeringen har brukt nesten åtte år på å senke skattene med 30 milliarder kroner. Dette tilsvarer 4 milliarder i året, som utgjør ca. 0,3 prosent av statsbudsjettet. Samtidig har regjeringen øst på med oljepenger, slik at offentlige utgifter og offentlig sektor bare har fortsatt å vokse. Hvor fornuftig den økte oljepengebruken har vært, er en egen diskusjon. Poenget er at regjeringen har senket skattene moderat, år for år. Rødt og MDG vil øke skattene med rundt 30 milliarder kroner fra ett år til et annet! At Svensson mener dette er så moderat at vi trenger et nytt og mer ytterliggående parti, er vanskelig å forstå.

Gard Løken Frøvoll, prosjektmedarbeider i Civita

Facebook dreper ytringsfriheten

Rike Facebook, Twitter, Google og Amazon dreper nå ytringer.

Ytringsfriheten beskytter ikke bare ytringer, men også like mye retten til å motta dem. I strid med dette slettet Twitter nylig president Donald Trumps tilgang til 88 millioner følgere. Det siste er at Facebook har besluttet å sensurere bort all bruk av Trump-slagordet «Stop the steal» (av Trumps valgseier) på alle sine sider.

Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas aksepterer kritikkløst alt som skjer. «Ytringsfrihetseksperten» Anine Kierulf viker unna nå når det virkelig gjelder. Bare Dagbladet på lederplass og Jonas Gahr Støre synes å se de prinsipielle betenkelighetene. Jeg etterlyser klare uttalelser på lederplass fra alle aviser i hele Norges land.

Nå avsløres hykleriet. Personer som Kierulf og Wessel-Aas og utrolig mange andre svikter fatalt. Ikke et eneste forsvar av ytringsfriheten er kommet fra mange som bør forsvare retten til ytringer for personer som er uenig med dem selv.

Situasjonen er meget alvorlig.

Per Danielsen, advokat (H)