Ny valgkamp uten kultur som tema | Stein-Roger Bull

Valgforsker Frank Aarebrot fikk rett både i 2001, 2005 og foran siste stortingsvalg da han spådde om det samme. Trolig vil det ikke bli nevnt en eneste gang i debatter, kommentarer eller appeller. Det er bare å lese partienes valgprogrammer, der er tema kultur blant de sist nevnte. Arbeiderpartiet på side 65 som nest siste temasak. Venstre presenterer kultur som tema 16 på side 140, Senterpartiet på side 78. Fremskrittspartiet på side 82 og i Høyres program er det nest siste tema. KrF utmerker seg med å ha kultur lenger fremme på side 41. Bortsett fra Frp, som vil redusere støtten til kultur og la kulturinstitusjoner overleve som kommersielt greier seg selv, er det liten eller ingen forskjell på partiene.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet har riktignok et samkjørt løfte om endelig å nå en prosent av statsbudsjettet, men ellers er det lite konkret i partiprogrammene som gir grobunn for kulturdebatt i valgkampen.

Vi leser de samme velvalgte ord vi kjenner igjen fra tidligere valgprogram og det spares ikke på hvor viktig kultur er for nasjonen og for oss som bor i landet. Spesielt for dem som bor i distriktene.

Idrett viktigere enn kultur

Men vi som arbeider i kultursektoren er ikke fornøyde. Vi har mange saker vi gjerne skulle fremme, debattere og få gjenhør for hos politikerne. De siste fire årene har vi hatt kulturministre som har prioritert idretten og har latt seg blende av store sportsbegivenheter og norske ski- og sykkelstjerner.

Det synes viktigere å få Tour de France til Norge med de kostnadene det medfører enn å sikre bedre arbeidsgrunnlag og -vilkår for våre kunstnere.

Sykkelløpet skal i likhet med den internasjonale filmen «Snømannen» som har fått flere titalls millioner gjennom incentivordningen, skaffe flere turister til Norge. Samtidig får vi vite at berømte turiststeder som Geiranger, Flom og Lofoten oversvømmes av turister som forsøpler både sjø og land i en grad vi ikke er i stand til å håndtere.

Kulturarbeidere må selv starte debatten

Kulturarbeidere i Norge er en minoritetsgruppe. De fleste er frilansere, eller kulturlivets fotsoldater, som Elin Ørjasæter kaller dem i Morgenbladet. De er uten sikker inntekt, avhengige av midlertidige oppdrag og uforutsigbare engasjementsavtaler. I forhold til folketallet er vi ikke mange, men noen av oss snakker ofte høyt og synes godt i landskapet. Noen har også betydelig påvirkningskraft.

Dessverre er vi best til å snakke om det som har skjedd og okke oss over kulturdepartementet og politikere som ikke skjønner eller har innsikt i den hverdag vi lever i.

Når vi nå skal velge hvem som skal styre kulturpolitikken de neste fire årene, burde vi bruke vår stemme til selv å skape den debatt vi savner om aktuelle kulturspørsmål de neste fire årene og true med vår stemmeseddel for å få kultur høyere opp på prioritetslisten i partiprogrammene.

