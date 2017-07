Jeg er en 26 år ung norsk skuespiller, utdannet på Teaterhøgskolen i Nord-Trøndelag (tidl. HiNT) fra 2013 til 2016. Jeg har tyrkiskkurdiske foreldre, men jeg er født og oppvokst på østkanten i Oslo. Jeg var én av tre ikke-etnisk norske skuespillere av fjorten som ble uteksaminert fra HiNT i 2016. På KHiO var det én av åtte uteksaminerte som var ikke-etnisk norsk og på Akademiet i Fredrikstad var det én av ni. Siden endt utdanning har jeg ikke hatt jobb på noen av institusjonsteatrene.

Privat

Jeg står midt i samfunnet. Her ute ser jeg Norge, og det er gult, rødt, svart, hvitt, rosa, blått, grønt, oransje, indigo, fiolett, lilla, brunt, turkis, lyserosa, neongult, kongeblå, karmosinrødt, lillahvitt, gammelrosa, lyst grønnblått, asurblått, lyst cyanblått, lyst turkisblått, lyst havgrønt, akvamarin og så videre. Sammen utgjør dette mitt vakre Norge.

Nesten kritthvitt ensemble

Der inne ser jeg skuespillere som spiller interessante, klassiske karakterer; alt fra Shakespeares Hamlet til Molières Don Juan, musikaler der hovedrollene blir spilt av samme skuespiller år etter år.

Den Nationale Scene

Jeg ser et tydelig flertall av etnisk norske navn på teatrenes nettsider: Trøndelag Teater (0 ikke-etnisk norske), Det Norske Teatret (16 ikke-etnisk norske av 90 skuespillere, der 11 av de 16 er med i The Book of Mormon), Nationaltheatret (5 ikke-etnisk norske av 90 skuespillere, Den Nationale Scene (3 ikke-etnisk norske av 40 skuespillere), Teater Ibsen (1 ikke-etnisk norsk av alle som har jobbet der siden Thomas Bye ble teatersjef).

Teatersjefene ansetter kun én av fem nyutdannede ikke-etnisk norske skuespillere i ensemblet fra de tre offentlige teaterhøgskolene i 2016.

Hvorfor ser dere ikke nødvendigheten av å ansette flere ikke etnisk-norske på teatrene deres når dere har et nesten kritthvitt ensemble?

Marte Garmann.

De syv etnisk-norske skuespillerne og én ikke etnisk-norsk i I is another på Grusomhetens Teater maler seg svarte fordi de skal spille afrikanere. Hadde dere ikke klart å spille afrikanere uten å male dere svarte?

På Oslo Nye Teater i Hvem har æren? spiller skuespiller Ine Marie Willman hovedrollen som en muslimsk dame sammen med sine kritthvite kolleger. Hele casten er etnisk norske. Hvorfor kunne dere ikke ha en blandet cast med ikke-etnisk norske og etnisk norske?

La oss se dagens Norge

Der inne ser jeg et blendende hvitt lys som borer og brenner seg inn i pupillene mine. Jeg ser svart eller hvitt. Jeg er ingen hudfarge.

Jeg er en norsk skuespiller som representerer allmennheten og virkeligheten pr. dags dato. Jeg vil se hele fargespekteret, med alle sine detaljrike nyanser, ikke svart eller hvitt. Jeg vil se dagens Norge på scenen.