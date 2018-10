I lørdagens utgave av Aftenposten og seks andre aviser rykket Med Israel For Fred (MIFF) inn en helsides annonse som oppfordrer til boikott av Operasjon Dagsverk (OD). I tillegg til at annonsen inneholder falsk informasjon og grove anklager uten rot i virkeligheten, velger MIFF å flytte debatten over i et medium vi dessverre ikke kan delta i.

MIFF kommer seg unna med å fremsette disse påstandene fordi de gjør det på betalt annonseplass.

Operasjon Dagsverk og KFUK-KFUM Global jobber for unge menneskers rettigheter, og det er det vi skal bruke våre midler på. Ikke på helsides annonser som sverter andres arbeid for en mer rettferdig verden. Vi anser MIFFs grep som svært ekskluderende og udemokratisk, og det bidrar ikke til en god, inkluderende debatt.

Falske påstander avsporer debatten

En oppfordring til å boikotte en solidaritetsaksjon bør begrunnes godt. Her feiler MIFF imidlertid totalt. De forsøker heller å assosiere en 12 år gammel jente til terrorisme og jødehat, portrettere palestinske flyktningers FN-nedfelte rettigheter som ekstremisme og påstå at OD skal indoktrinere seks norske skolekull til å hate en hel folkegruppe.

Dette er falske og villedende påstander som avsporer debatten totalt. MIFF kommer seg unna med disse påstandene fordi de gjør det på betalt annonseplass. Dermed kjøper de seg fri fra en redaksjonell kontroll som så grove og lite velbegrunnede anklager aldri hadde bestått.

Anklagene som fremsettes, er ille nok i seg selv. Samtidig er det dypt problematisk at det ikke sies noe om hva Operasjon Dagsverk faktisk jobber inn penger til i år.

Traumebehandling ikke kontroversielt

Operasjon Dagsverk fokuserer i år på traumebehandling for ungdom som har vært fengslet, likestilling mellom gutter og jenter og demokrati- og menneskerettighetsopplæring. Dette er ikke kontroversielt.

Palestinsk ungdom har krav på å få sine grunnleggende menneskerettigheter innfridd. Det er dette arbeidet MIFF nå har brukt hundretusenvis av kroner på å motarbeide, men som vi gjør med stolthet og som norsk ungdom med god samvittighet kan bruke en dag av sin utdanning på.

Vi heier på alle skoleelever som jobber på OD-dagen og alle som bidrar til å skape jobber for dem. Fordi alle fortjener frihet til å leve!

