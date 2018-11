Takk for ditt ærlige Si ;D-innlegg i Aftenposten søndag 4. november. Jeg forstår at du er skuffet og frustrert over det du mener er et dårlig vedtak for KrF, og jeg vet at det er mange KrF-ere som kjenner som deg i etterkant av vårt ekstraordinære landsmøte før helgen.

Derfor vil jeg si så tydelig jeg kan at KrF ikke bare ønsker og trenger å ha deg med videre, men vi er også helt avhengig av at du og andre engasjerte KrF-ere som nå er skuffet, fortsetter arbeidet for et varmere samfunn og for at KrFs verdier og saker i større grad skal få prege samfunnet.

Vi vet hvem vi er

Jeg er helt enig i at KrF er avhengig av å samle oss etter den prosessen vi har vært gjennom. Bare da kan vi bevare og forsterke KrF som et politisk redskap. I dette arbeidet blir det politiske prosjektet som hele KrF har stilt seg bak, viktig. Det løfter frem kampen for menneskeverd og mot sorteringssamfunnet, en god familiepolitikk og forankringen i vår kristne verdi- og kulturarv.

Den sier også at KrF skal være en tydelig stemme i vår tids store utfordringer, som klimakampen og bekjempelse av fattigdom og slaveri. Vår visjon er et varmere samfunn preget av tillit og samhold.

Vi opplever nå at mange har interesse av å definere KrF på den ene eller andre måten. Jeg er opptatt av at vi ikke skal la andre definere oss. Vi vet hvem vi er og hva vi står for. Vi er et kristendemokratisk sentrumsparti, som engasjerer oss sterkt i en bredde av politiske saker og for vårt felles mål: et varmere samfunn.

La oss gjøre det sammen!

Så kjære Simen, la oss intensivere arbeidet for klimaet og verdens fattige og forfulgte. La oss fortsette byggingen av fremtidens klasserom, med nok lærere til å se og hjelpe hver enkelt elev. La oss løfte den kristne forankringen og menneskeverdet. La oss fortsette kampen for disse sakene og det samfunnet som jeg vet at vi begge brenner for. Og, la oss gjøre det sammen. Kjell Ingolf Ropstad, nestleder KrF

