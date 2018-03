Dagens kortinnlegg, fredag 9. mars

Digitalisering handler mest om folk

Aksel Reppe Villum etterlyser mandag 5. mars en mer «nøktern digitalisering» fra byrådet.

Han mener byrådet er redde for å tråkke i teknologenes bed. Dette byrådet er ikke redde. Innbyggerne i Norge er blant verdens mest digitale, men det offentlige sakker akterut. Dette gapet må vi tette og det krever ekstra innsats. Både ansatte og innbyggere skal med.

Digitalisering er endring, drevet av teknologi. Men den handler mest om folk. Digitalisering kan ikke bare skje i en IT-avdeling. De ansatte vet hvor skoen trykker og hvor det er hull. Bydelene må med, skolene må med, barnehagene og så videre. Derfor ansetter vi nå folk i Oslo: Origo som skal sørge for at flere får mulighet til å bidra med digitaliseringen. Folk som skal kunne sette seg inn i mange ulike arbeidssituasjoner. Folk som forstår lærerens, hjemmepleierens og innbyggernes hverdag.

Vi ansetter også teknologer. Disse skal løse utfordringen med at vi har flere hundre IT-systemer som lever i hver sin boble. Det hindrer både interne og eksterne IT-hoder fra å lage gode tjenester. Digitalisering er en politisk oppgave som krever ansvarlig pengebruk og god politisk styring. Hele kommunen skal levere tjenester som er i takt med den teknologiske hverdagen byens innbyggere lever i. Dette må skje nå.

Robert Steen, byråd for finans (Ap), Oslo kommune

Litt mer om diagnoser

Psykiater Ulrik Fredrik Malt kommenterer 7. mars et debattinnlegg jeg hadde i Aftenposten 2. mars om psykiatriens diagnoser, spesielt schizofreni. Malt mener diagnosen schizofreni fortsatt tåler dagens lys, men det er en rekke fagfolk rundt omkring i verden som mener både schizofreni og de fleste av de andre 374 psykiatriske diagnosene mangler vitenskapelig grunnlag.

Malt skriver at ved schizofreni er det endringer i hjernen. Nå er det lite hold i at kjemisk ubalanse i hjernen skaper disse lidelsene. Det er nok dessverre heller hjernen som forandres av psykiatriske medikamenter. Nevropsykiater Nancy Andreasen sier i et intervju i New York Times i 2008 at langtidsbruk av nevroleptika fører til redusert hjernevolum. I år 2000 fikk hun av president Bill Clinton The National Medal of Science.

Lars Olle Engaas, pensjonert journalist og sosionom

Vinteridretten og næringslivet kan ta medaljer – sammen

Den norske jubelen under OL i Pyeongchang ville ingen ende ta. Utenlandske medier både undret og beundret hva en liten nasjon kunne prestere. Hvordan kan og bør Norge kapitalisere på suksessen utover heder og ære?

I Sør Korea lanserte Innovasjon Norge kampanjen Norway – Pioneering Winter Sports, som viste Norges vei til en suksessfull vintersportsnasjon. Budskapene spilte på det norske samfunnet og kultur, og understøttet samtidig aktivitetene til leverandører av vintersportsutstyr og reiselivsnæringen.

Men koblingen mellom idrettsprestasjoner og tilknyttede produkter og tjenester har et langt større potensial enn vi hittil har hentet ut.

Kina er vertskap for vinter-OL i 2022. Landet har ambisjoner om å vinne mange medaljer og å etablere en bred vintersportskultur.

De ønsker å lære av de beste og har allerede inngått samarbeidsavtaler med flere land, deriblant Norge. 1500 milliarder kroner skal investeres innen vinteridretten de neste årene, og 300 millioner kinesere skal få et forhold til vintersport.

Sammen med relevante aktører gjennomførte Innovasjon Norge flere delegasjonsturer til Kina det siste året. Avtaler er allerede inngått, men det er plass til flere.

Veien til suksess er kortere når bedriftene kan koble seg på et overordnet budskap som inngir tillit. Sjelden har merkevaren Norge vært sterkere og mulighetene bedre enn nå.

Christian Hedløv Engh, direktør Innovasjon Norge Innlandet

SAS må ikke bli som Norwegian

«SAS blir som Norwegian» skriver Aftenposten 25. februar. Mens dette kanskje er et kompliment for Norwegian, bør det ikke være det for SAS. SAS har i hele sitt vesen og i all sin kommunikasjon fremstått som annerledes enn Norwegian. Om SAS mister sin «annerledeshet» vil vi alle miste noe – mest av alt et alternativ.

I jakten på økt lønnsomhet har SAS gjennom flere år kuttet kostnader på en imponerende måte uten at kundetilfredsheten er blitt vesentlig påvirket. De noe høyere billettpriser har for mange fungert som en forsikringspremie for å komme frem og tilbake som avtalt, noe Norwegian har slitt med. Begge selskapene har utfordringer. SAS sine utfordringer er høye driftskostnader og et inntrykk blant kunder om å være lite innovative. SAS prøver å løse dette ved å fly gamle fly så lenge som mulig, ved å redusere sine ytelser i bonusprogrammet og ved å ta betalt for det som før var inkludert i prisen. Norwegians utfordringer er knyttet til variabel kvalitet i driften og et gjeldsproblem fra en aggressiv vekststrategi. Norwegians løsning ligger nye fly og destinasjoner og innovasjon i forretningsmodellen ved blant annet å etablere selskaper utenfor Norge.

Så hva er best: kostnadskutt eller økt omsetning?

I en prisbelønt artikkel viser man at bedrifter som hovedsakelig jager lavere kostnader for økt lønnsomhet har en vesentlig lavere avkastning enn bedrifter som hovedsakelig jager økte inntekter. I lys av dette vil jeg si at Norwegians lønnsomhets- og vekststrategi ved å jakte på nye markeder er sunnere enn SAS som gjør tilbudet til kundene dårligere – noe sølvkortholder Daniel Pettersen så treffende gir uttrykk for i Aftenpostens artikkel.

Tor W. Andreassen, professor ved Center for Service Innovation (CSI) ved NHH

Støtt Irans kvinner i kampen for likeverd demokrati

Kvinner i Iran opplevde et stort tilbakeslag da fundamentalister tok over makten i 1979. Ifølge Global Gender Gap er Iran et av de verste landene for kvinner.

Over 100.000 kvinner er blitt torturert og 40.000 er blitt henrettet for sin politiske overbevisning.

Aldersgrensen for kvinner til å inngå ekteskap er gått ned fra 18 til 13 år. I praksis har kun menn rett til å skille seg og foreldreretten går automatisk til fedre.

86 prosent av landets kvinner er arbeidsledige. I tillegg kan ikke kvinner kle seg som de selv vil. 29 kvinner er de siste dagene blitt arrestert for å ha demonstrert sin motstand mot tvungen hijab ved å ta av seg hodeplagget. I tillegg er mange kvinner blitt arrestert for å ha organisert protestene ved årsskiftet.

Situasjonen er ikke blitt bedre med president Hassan Rouhani. Det er kvinner som lider mest under det barbariske teokratiet og dermed ligger kraften til omveltning i Iran og i hele regionen nettopp hos kvinner.

Det iranske regimets engasjement i Syria er en sterkt medvirkende årsak til at mange kvinner og barn må flykte fra sine hjem.

Derfor er det så viktig å støtte den iranske opposisjon mot presteregimet.

54 prosent av medlemmene i eksil-parlamentet, NCRI, består av kvinner. Motstandsbevegelsens valgte president er en kvinne, Maryam Rajavi. Verden må støtte en motstandsbevegelse som aktivt jobber for likestilling og et sekulært demokrati i Iran.

Militia Javedan, Kvinner opplyser og masterstudent i statsvitenskap

Beroz Omid, tannlege og Foreningen for iranske akademikere