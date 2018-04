Dagens kortinnlegg, torsdag 5. april

Bevar Smestad, bevar den grønne byen

Den 21. mars hadde direktøren i Plan- og bygningsetaten et innlegg hvor hun opplyste om at etaten vil invitere nabolaget på Slemdal med i en samspillsgruppe som kan ta aktivt del i planarbeidet. Innlegget kan lett gi inntrykk av at etaten er særlig opptatt av ulike kvaliteter og lokale interesser. Jeg bor innenfor utviklingsområdet på Smestad og har vært med i samspillsgruppen for Smestad siden oppstart for et år siden. Siden har etaten invitert til fire møter. På møtene har etaten redegjort for utviklingen i arbeidet, og alle har fått mulighet til å komme med bemerkninger. Ingen har imidlertid fått mulighet til å delta aktivt i planarbeidet, og etaten har foreløpig ikke tatt hensyn til innspillene fra lokalmiljøet eller lokaldemokratiet. Mulighetsstudiene som etaten har utarbeidet, vil alle transformere området, men kommunen har ikke foreslått tiltak som vil bedre trafikkutfordringene som knytter seg til Smestadkrysset. Etaten viser til byrådet som mener at trafikken skal reduseres med 20 prosent. Byrådet og etaten har stadig gitt uttrykk for at reell medvirkning er viktig. For oss som ønsker at området fortsatt skal utvikles som et småhusområde med ulike typer boliger er medvirkning bare et ord. Byrådet og etaten ønsker at mange småhusområder i Oslo skal erstattes med næringsbygg og leilighetskomplekser. Borgerlig side har snudd med tanke på hvordan småhusområdene bør utvikles. Kommunevalget i 2019 vil avgjøre om småhusområder, veletablerte bomiljøer og verneverdier vil gå tapt mange steder i Oslo.

Harald Hodt, leder i Aksjonsgruppen på Smestad, bevar den grønne byen

Ille ute på kirkegården

I påsken var jeg en tur på Vestre Gravlund. Jeg er glad jeg kom levende derfra! Flere steder var det rene Bislettisen. Jeg, med ettervirkninger fra en hjerneblødning og implantert pacemaker, hadde vært ille ute med et fall. Jeg fikk dessverre ikke utført mitt oppdrag å hente et lys fra mine svigerforeldres grav. En skam!

Agnar Gjøen, Oslo

Kaltenborn, NINA og regjeringen

Seniorforsker Bjørn P. Kaltenborn i NINA avslører indirekte, i en overmåte arrogant kronikk i Aftenposten den 2. april, at miljøforvaltningen og forskningen fortsetter å bruke det egeninnførte, nordamerikanske systemet om inngrepsfrie naturområder, for å forsøke å skape villmark i Norge. Dette til tross for at sittende regjering for flere år siden fastslo at begrepet, med miljøforvaltningens egenkonstruerte definisjoner, ikke skulle brukes som et forvaltningsverktøy. Miljøforvaltningens mangeårige forsøk på å snikinnføre begrepet ble dermed stoppet. Som kjent finnes det av rent historiske årsaker ikke villmark i Norge, idet hele landet har vært i bruk i flere tusen år. Så får vi håpe at en urban miljøelite, godt hjulpet av et distriktsfiendtlig Venstre, ikke greier å endre på dette.

Mathias Sellæg, tidligere rådmann og fylkesskogsjef