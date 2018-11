Det bør ikke herske tvil om at så vel eksilregjeringen i London som sentrale personer i Hjemmefrontens ledelse, var kjent med at en utslettende forfølgelse var blitt utløst mot jødene i de tyskokkuperte områdene før arrestasjonene og deportasjonene av de norske jødene fant sted høsten 1942.

I debatten i kjølvannet av Marte Michelets bok, Hva visste Hjemmefronten? har spørsmålet vært hvorledes begge disse organer reagerte på den informasjon og varsler som de hadde mottatt.

Et forhold som ikke har vært fremme i debatten, er uteblivelsen av informasjonsutveksling mellom London-regjeringen og Hjemmefronten.

Man må kunne spørre hvorfor London-regjeringen, når den i løpet av sommeren 1942 gjennom åpne og interne kilder fikk kjennskap til omfanget av utryddelsen av jødene i Europa, inklusiv bruken av gasskamre, ikke fant det påkrevet å videreformidle til Hjemmefronten denne oppsiktsvekkende informasjon, og for eksempel etterlyse fra Oslo hvorledes man der vurderte stillingen for de norske jødene.

Likeledes er det vanskelig å forstå at ikke Hjemmefronten på sin side, fant det naturlig å informere London regjeringen om de advarsler som den hadde fått og bedt om synspunkter fra London.

Informasjon har jo liten verdi dersom en mottager ikke bearbeider den og bringer den videre. Her satt både London-regjeringen og Hjemmefronten på særdeles viktig kjennskap om hva som var på gang, og som de måtte forstå kunne få de alvorligste konsekvenser for de norske jødene, uten å rådføre seg med hverandre eller utveksle mottatt informasjon.

Et siste og vesentlig punkt er i hvilken grad Hjemmefronten delte sin informasjon med ledelsen i det jødiske miljøet i Oslo. Her synes det å herske adskillig uklarhet, men mye taler for at det heller ikke fant sted en videreformidling til det jødiske miljøet fra Hjemmefrontens side av de varsler som var blitt mottatt fra de tyske informantene.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.