Ulven er ufarlig. Det samme gjelder vi som sykler på sti.

Berit Benjaminsen Styremedlem, Norsk Organisasjon for Terrengsykling

Frode Kaafjeld Leder, Norsk Organisasjon for Terrengsykling Oslo

Nå nettopp

Vårt syn er at eventuelle restriksjoner på sykling i en mulig nasjonalpark minst må være naturfaglig begrunnet, skriver innleggsforfatterne. Bildet viser Østmarka.

Beslutningstagerne i nasjonalparksaken må holde hodet kaldt. De må basere seg på fakta, ikke følelser.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aftenposten skriver 20. mars at Statsforvalteren mener at en eventuell nasjonalpark i Østmarka skal ha plass til både ulv og syklister. Det er betryggende å lese.

Vi er representanter for sistnevnte.

Det skulle bare mangle at det er plass til både ulven og oss. Ulven er vel ganske ufarlig. Det samme gjelder vi som sykler på sti.

Ser med en viss bekymring på planene

Likevel ser vi på planene om en nasjonalpark med en viss bekymring. Det gjelder ikke nasjonalparken i seg selv, men uttalelser som har kommet fra flere hold. De gir et inntrykk av at syklister nærmest på nåde skal få bruke stiene i enkelte områder.

Som Aftenposten skriver: «Stisykling vil for eksempel være tillatt en del steder – og altså ikke forbudt overalt.»

Det er ikke flisespikkeri når vi påpeker at prinsippet fra restriksjonsmodellen i Friluftsloven dermed er snudd på hodet. Det normale ville vært å si at stisykling er lov, men med restriksjoner her og der.

Uskyldig inntil det motsatte er bevist

Valget av synsvinkel sier noe om hvilket utgangspunkt Statsforvalteren og andre går inn i tematikken med. Det kan farge saksgangen videre.

Vårt syn er at eventuelle restriksjoner på sykling i en mulig nasjonalpark minst må være naturfaglig begrunnet. Det må være i tråd med Friluftsmeldingen. Det skal ikke ivareta andre hensyn eller ønsker.

Dersom solid og grundig forskning kommer frem til at sykling påfører skader på Østmarka-naturen mer enn andre friluftsformer, så er det lettere å akseptere begrensninger. Men prinsippet må være at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist, akkurat som i andre sammenhenger.

Dyp respekt for naturen

Tusener av Oslo-syklister, barn og voksne, søndagstursyklister og entusiaster, har Østmarka som sitt favorittområde for denne flotte og sunne aktiviteten. De aller fleste gjør det nok også med dyp respekt for naturen og andre markabrukere.

Dersom man skal legge restriksjoner på akkurat denne aktiviteten, går det utover livskvaliteten til veldig mange. Derfor må beslutningstagerne i nasjonalparksaken holde hodet kaldt. De må basere seg på fakta, ikke følelser.

Det gjelder for øvrig også for ulven.

Vil du delta i Oslo-debatten?

Har du noe på hjertet som du ønsker å dele? Send innlegget ditt til debatt@aftenposten.no.

Her finner du flere debattinnlegg om Oslo, og her kan du lese mer om hvordan du sender inn et debattinnlegg til oss.