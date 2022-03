Tiden for å handle er nå. Vi vil kanskje ikke overleve den neste atomkrisen.

Beatrice Fihn På vegne av ICAN, Nobels fredspris 2017

Dmitry Muratov Vinner av Nobels fredspris 2021

Nå nettopp

Søndag ble det kjent at russiske atomvåpen kan bli plassert på hviterussisk jord. Landets diktator Aleksandr Lukasjenko (til venstre) sa at et flertall i folket hadde sagt ja til dette i en folkeavstemning. Her i møte med Russlands president Vladimir Putin.

Menneskehetens skjebne avhenger av handlingene til noen få ledere som kontrollerer nesten 13.000 atomvåpen.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Akkurat nå er trusselen om bruk av atomvåpen større enn noen gang i moderne tid. Vladimir Putin truer med å bruke atomvåpen: Han har hevet mobiliseringen til det høyeste nivået siden Sovjetunionens fall.

Han har slått seg sammen med en annen diktator, Aleksandr Lukasjenko fra Hviterussland, for å angripe Ukraina i strid med internasjonal rett, inkludert FN-pakten, og legger til rette for å utplassere russiske atomvåpen i Hviterussland.

Vi, som vinnere av Nobels fredspris i 2017 og 2021, vil advare mot det som nå skjer. Trusselen om bruk av atomvåpen og Vladimir Putins uansvarlige handlinger og ord er en risiko mot internasjonal fred og sikkerhet.

Dmitry Muratov og Beatrice Fihn

Fakta Om innleggsforfatterne: Beatrice Fihn, født i Göteborg, er leder av Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN). Hun ble leder av organisasjonen i 2014. ICAN ble til det Nobels fredspris i 2017. Dmitry Muratov er russisk journalist og redaktør for avisen Novaja Gazeta. Han har kritisert den autoritære utviklingen i Russland annekteringen av Krim i 2014. I 2021 ble han sammen med journalisten Maria Ressa tildelt Nobels fredspris. Kilde: Wikipedia Vis mer

Kan ødelegge planeten

Menneskehetens skjebne avhenger av handlingene til noen få ledere som kontrollerer nesten 13.000 atomvåpen, en skremmende kraft som er i stand til å ødelegge planeten vår mange ganger.

Bruk av bare ett atomvåpen kan drepe og skade hundretusener, om ikke millioner, sivile og forgifte miljøet med stråling for mange generasjoner. Det finnes ingen måte noe helsevesen kan møte en slik katastrofe på.

Det er grunnen til at de fleste land i verden vedtok den første internasjonale traktaten for å forhindre det – traktaten om ikke-spredning av atomvåpen (TPNW). Det var dette ICAN (Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen) ble tildelt Nobels fredspris for i 2017.

Den kjernefysiske eskaleringen som vi har sett de siste dagene, er det farligste nivået siden Cuba-krisen. Russland er forpliktet til å iverksette hastetiltak for å snu situasjonen.

Russland bør:

kansellere ordren om å øke nivået på atomberedskapen

trekke tilbake tropper fra Ukraina og igjen operere i samsvar med FN-pakten

forplikte seg til aldri å utplassere atomvåpen i Europa

eliminere sine atomvåpen

Folk krever å bli hørt

Over hele Russland, over hele Europa og over hele verden går folk ut i gatene og krever en slutt på den ulovlige og urettferdige krigen. De krever å bli hørt av politiske ledere i diskusjonen om vår felles fremtid på planeten vår.

Atomvåpen er et hinder for en slik samtale, det er et hinder for at folkets demokratiske vilje blir representert i beslutninger som angår alle mennesker på Jorden.

Trusselen om å bruke atomvåpen består så lenge de eksisterer.

Det kan ikke lenger være slik at verden må holde pusten og stole på fornuften til en liten gruppe verdensledere som har makt til å ødelegge oss alle.

Vi må ødelegge disse masseødeleggelsesvåpnene.

Vi oppfordrer alle stater til umiddelbart å slutte seg til traktaten om ikke-spredning av atomvåpen.

Vi oppfordrer alle stater til å velge fred fremfor krig og fornuft fremfor galskap.

Vi oppfordrer alle stater til å støtte demokrati og ytringsfrihet – over hele verden.

Tiden for å handle er nå. Vi vil kanskje ikke overleve den neste atomkrisen.

Uttalelsen fra Nobels fredsprisvinnerne er oversatt fra engelsk. Den ble først publisert i den russiske avisen Novaja gazeta.