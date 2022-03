Europas sikkerhet tjener på avhengighet av russisk gass

Bent Erik Krasnepolski Bakken Professor emeritus, Oslo Met

Nord Stream 2 er bygget for å frakte russisk gass til Tyskland.

Ved å knytte økonomier tettere sammen blir kostnaden ved å gå til krig mye høyere.

Europa står på nytt i flammer. Spørsmålet om hvordan man i fremtiden skal forhindre krig, diskuteres.

Mange ønsker seg et Europa uten avhengighet av russisk gass. Mange, inkludert FNs og EUs øverste ledelse, ser økt satsing på vind- og solkraft som en vinn-vinn løsning.

Ikke bare er slik kraft fri for klimagassutslipp. Den er også lokal og vil erstatte russisk gass i strømproduksjon. I en fremtidig konflikt med Russland vil Europa dermed ikke selv kunne rammes av tiltak som struper den russiske gasseksporten.

Et slikt argument synes å se helt bort fra at fokus på økt energisikkerhet vil oppnås på bekostning av økt sikkerhetspolitisk risiko.

En slik besnærende tankerekke er mangelfull og farlig: Det er i hovedsak denne avhengigheten som gjør det umulig å lukke Russland helt ut av samhandelen fra verdenssamfunnet.

Høyere kostnad ved å gå til krig

Sett i et historisk perspektiv bidro svak økonomisk avhengighet mellom landene i Europa i avgjørende grad til at første og annen verdenskrig kunne gjennomføres: Tyskland og Frankrike var økonomisk uavhengige av hverandre. Deres krigsmaskineri og økonomi for øvrig klarte seg bra uten den andre part.

I erkjennelse av denne sikkerhetspolitiske innsikten ble kull- og stålunionen dannet i 1951. Denne utviklet seg etter hvert til EU.

Da EU i 2012 fikk Nobels fredspris, var det nettopp på grunn av franskmannen Jean Monnets kongstanke: Ved å knytte økonomier tettere sammen blir kostnaden ved å gå til krig mye høyere.

Dette gjør at krig mellom EUs medlemsland, som i forrige århundre kriget flere ganger, er helt utenkelig i dag.

En fremtidig rolle for russisk gass

Sett i lys av invasjonen i Ukraina er Putins Russland heldigvis avhengig av samhandel med verdenssamfunnet. Det er derfor de økonomiske sanksjonene mot hans regime har effekt.

Paradoksalt nok vil energiomstillingen representere en økt sikkerhetspolitisk risiko. Sterk vekst av vind- og solkraft gjør at gasshandelen med Russland vil reduseres.

Men energiomstilling kunne i stedet innebære en fremtidig rolle for russisk gass: Ved hjelp av karbonfangst og -lagring (CCS) kan gassen forvandles til nær utslippsfri hydrogen. Slik russisk hydrogen kan i stor grad utnytte eksisterende gassrørledninger og dermed bli konkurransedyktig.

En slik løsning, der Russland blir en leverandør av utslippsfri hydrogen, vil dessuten knytte landets interesser til energiomstillingen, et område Russland til nå har vist beklagelig liten interesse for.

Artikkelforfatteren var forskningssjef FFI 1996-2005, professor ved Forsvarets Høgskole 2005-2014, nå professor II Oslo Met.