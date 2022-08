Betydningen av personlighet i arbeidslivet må regnes som stor

Øyvind Lund Martinsen Professor i organisasjonspsykologi, Handelshøyskolen BI

Den samlede effekten av personlighet er ikke svak, skriver innleggsforfatteren.

Paul Moxnes hevder at personlighetstesting ikke har noe for seg. Forskning viser noe annet.

Psykologspesialist og professor Paul Moxnes hevder i et innlegg i Aftenposten 10. august og tidligere i DN 13. juni at personlighetstesting i seleksjonssammenheng ikke har noe for seg. Hans primære kilde er en artikkel av Morgeson og kolleger fra 2007. Denne artikkelen fikk imidlertid tilsvar fra to eminente forskergrupper som viser et annet bilde (Tett og Christensen og Ones og kolleger).

Dessuten viste Ones i 2005 at sammenhengen mellom femfaktormodellen for personlighetstrekk og flere forhold i arbeidslivet er på 0,28.-0,47 (på en skala fra 0 til 1). Det er relativt høy forklaringskraft i adferdsvitenskapelig forskning. Judge og kolleger viste i 2002 at personlighet og ledereffektivitet har en sammenheng på 0,39. Judge m. fl. viste i 2013 at personlighet har sterkere sammenheng med jobbprestasjoner når man baserer forskningen på mer avgrensede personlighetstrekk.

Effekten av egen mestringstro er svak når man tar hensyn til evner og personlighet. Den samlede effekten av personlighet er ikke svak.

Judge og Zapata viste i 2015 at femfaktormodellens forklaringskraft var ytterligere forsterket når man tok hensyn til forhold som situasjonsstyrke og trekkaktivering. Trekkaktivering innebærer at de enkelte personlighetstrekkene særlig vil ha noe å si for jobbutførelse når trekkene er relevante for jobben. Høy situasjonsstyrke (tydelige regler og normer i jobben) kan føre til noe redusert effekt av personlighetstrekkene.

Moxnes hevder også at det er problematisk at mange fordreier sine svar på tester under seleksjon. I denne sammenheng finnes det en rekke studier som tyder på at dette er et lite problem i praksis (som Hogan, Barret & Hogan i 2007).

Betydningen av personlighet i arbeidslivet må regnes som stor, og personlighet bør derfor vurderes i utvelgelsen, særlig i yrker som krever samhandling.

Innleggsforfatteren er oversetter og tilrettelegger av testen NEO PI3, som måler femfaktormodellen for personlighet.