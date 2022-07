Arendalsuka kalles «Norges største demokratiske møteplass». Er den tilgjengelig for unge?

Mange engasjerte unge må velge bort Arendalsuka

Ibrahim Javed Forandringshuset Holmlia

Ingvild Storvoll Programkoordinator for arbeid, utvikling og entreprenørskap, KFUK-KFUM Forandringshuset Norge

12. juli 2022 20:00 Sist oppdatert 13 minutter siden

Det er både dyrt, knapt med tid og mangel på soveplasser for unge som vil delta på Arendalsuka, skriver Ibrahim Javed og Ingvild Storvoll. Bildet er tatt under Arendalsuka i fjor.

Hvor tilgjengelig er egentlig «Norges største demokratiske møteplass» for de unge?

Arendalsuka er omtalt som Norges største demokratiske møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i. På mer enn 1200 ulike arrangementer kan vi bli inspirert, øke kunnskap, invitere til dialog, utvide nettverk og få mer synlighet.

Det er en arena for å løfte og drøfte dagens og morgendagens samfunnsutfordringer. Men kan vi gjøre dette uten unge stemmer? Er det ikke de unge som skal løfte løsningene videre inn i fremtiden? Tidspunktet og prisen for å være med på Arendalsuka ser ikke ut til å invitere til det.

Dårlig timing

Midt i august starter videregående skoler opp igjen rundt omkring i landet. Studiestart på ulike utdanningsinstitusjoner setter også i gang med både fadderuke og forelesninger. Det skaper vanskeligheter med å delta for en stor målgruppe fra 15 år til midten av 20-årene.

Vi både ser og forstår at noen uker etter fellesferien og en liten måned i forkant av valgdag annethvert år passer fint inn i årshjulet til organisasjoner, politikere og næringslivsprofiler.

Men hvert år må unge ta et valg på om de i det hele tatt har muligheten til å delta på Arendalsuka. Om det er viktig å prioritere eller om faren for å havne bakpå faglig og sosialt i skole og studier, veier tyngre.

Pengene ruller

Det å reise til Arendal koster omtrent det samme hele året, uansett hvilken uke du velger å reise. Men overnatting har noen store svingninger, og sørlandsbyen når nye høyder i uke 33.

Både hoteller og overnattingssteder er ofte fullbooket lang tid i forveien, og privat utleie er svært dyrt for unge. Det er utfordringer med i det hele tatt å finne en seng å sove i underveis.

I tillegg skal det spises og drikkes på ulike mingle-arenaer. For å kunne være til stede på de uformelle møtestedene hvor nettverkene knyttes og styrkes, er det helt avgjørende å være med. Pengene ruller.

Åpent for alle?

Vi i KFUK-KFUM Forandringshuset har også gleden av å delta på Arendalsuka, med egne arrangementer og deltagelse på andres.

Grunnprinsippene i Arendalsuka er at det skal være samfunnsnyttig, åpent for alle, gratis og ikke en markedsplass. Arrangørene sier at du har mulighet til å sette dagsorden i løpet av uken.

De fremtidsrettede samfunnsutfordringene som Arendalsuka er arena for, påvirker unge mennesker både indirekte og helt direkte. Men for denne målgruppen er ikke denne arenaen så tilgjengelig.

Én dag for unge er for lite

Når vi skal drøfte dagens og morgendagens samfunnsutfordringer, må de direkte berørte snakkes med og ikke om. Unge talspersoner må få løfte frem sine meninger, standpunkt og spørsmål.

Det holder ikke at fredagen i Arendalsuka skal holdes av til Arendalsuka Ung-programmet. Da har jo majoriteten av beslutningstagerne – de som sitter på makten og igjen og igjen fatter beslutninger som påvirker unge uten å snakke med dem – allerede dratt tilbake til sine kontorer!

Kanskje oppleves dette annerledes for lokale ungdommer i Arendal, men for unge engasjerte i resten av landet, er Arendalsuka ganske lite tilgjengelig.

