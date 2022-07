Ytre InterCity sør for Sandefjord skal ikke realiseres. Larvik sitter igjen med svarteper.

Innbyggere i Larvik

I dag 21:00

Hvorfor skrinlegge InterCity gjennom Larvik som eneste by på Vestfoldbanen? spør innleggsforfatterne. Bilde fra Skøyen stasjon i 2018.

Var ikke InterCity ment å styrke byene – ikke svekke dem?

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Se signaturene nederst i innlegget.

Det avtegner seg et mønster i Oslos ytre periferi. Noen byer ofres på sentraliseringens og distriktenes alter.

Nylig besluttet regjeringen ikke å realisere ytre InterCity sør for Sandefjord. For oss som bor i området, oppleves det som et svik. Etter 35 år med planer om ny jernbaneløsning gjennom Larvik sitter vi igjen med svarteper i det politiske maktspillet om Nasjonal Transportplan og tyngdepunkt i regionen.

Larvik by ligger i dødvannet mellom to tidligere fylkeshovedsteder. Den er hverken sentral eller distrikt og faller slik mellom alle stoler. Mens Larvik har forsøkt å definere Vestfoldbyene og Grenland som et bybelte med et felles bo- og arbeidsmarked der byene ligger som perler på en snor langs ny InterCity, har andre krefter villet det annerledes.

Vi ber samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) komme til Larvik og forklare oss dette:

Hvorfor skrinlegge InterCity gjennom Larvik som eneste by på Vestfoldbanen?

Hvordan kan en beslutning om å doble trafikkbelastningen skje uten å utrede konsekvenser og sette av midler til noen tiltak?

Vi inviterer også sentrale stortingspolitikere for selv å se hvordan situasjonen er og hva beslutningen vil bety. Vi har seks spørsmål til dem:

Skal ikke vår by få utviklet sin sjøside? Skal ikke vi få vår andel av fremtidige samferdselsmidler? Skal ikke vår by få ha et vitalt sentrumsområde? Skal ikke Larvik kunne innfri kriterier for lokalisering av statlige arbeidsplasser og høyere utdanningstilbud? Skal ikke våre unge få oppleve samme stolthet som unge i de andre byene langs InterCity? Skal ikke våre innbyggere ha de samme rettighetene om tilstrekkelig utredede saker før beslutninger tas slik lovverket krever?

Å beholde dagens trasé gjennom Larvik er som å beholde en strekning med tofelts grusvei med firefelts motorvei på begge sider. Tospors bane er bygget til Porsgrunn. Når bane til Sandefjord er bygget, blir den 140 år gamle ettspors parsellen gjennom Larvik eneste bremsekloss på Vestfoldbanen.

Når staten klargjør at man ikke har til hensikt å realisere tiltaket, vil det være tilnærmet umulig for Larvik kommune som planmyndighet å opprettholde båndleggingen av det 130 meter brede beltet tvers gjennom sentrumskjernen.

Dersom skrinleggingen opprettholdes, svekkes oppfatningen av staten som en langsiktig og samfunnsbyggende aktør. Da blir det tilnærmet umulig noensinne å realisere en fullverdig InterCity-løsning gjennom Larvik.

Ringvirkningene vil bli formidable. Vi snakker om et dødelig sår, et banesår, mot en av Norges største byer. Var ikke InterCity ment å styrke byene – ikke svekke dem?

Oppropet signeres innbyggere i Larvik, representert ved:

Anna Hanssen, Torstrand Vel

Glenn Ihlström, Brunlaskogen Vest Vel

Ragnar Ridder Nilsen, Langestrand Nyttige Selskab

Rolf Christian Thrane Nilsen, Sanden Brygge Velforening

Even Rimstad, Helgeroa Vel

Hedvig Krogsbøl, Nevlunghavn Velforening

Lars A. Grønneberg, Doktorfjellets Venner

Yngve Hellestøl, Steinane-Jegersborg Velforening

Dag Thorstensen, Hagatun Velforening

Stein Ølberg, Rødberg Velforening

Beate Dalegården Skøien, Tenvik Vel