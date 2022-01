Filmtjenesten White Rabbit skader kulturlivet

Over 100.000 piratkopierte filmer er tilgjengelig via White rabbit. Innleggsforfatterne mener tjenesten er ulovlig.

Forretningsmodellen er virkelighetsfjern, skadelig for kulturlivet og soleklart ulovlig.

11. januar trykket Aftenposten et innlegg av Alan Milligan, en av grunnleggerne bak filmtjenesten White Rabbit. Ved å bruke tjenesten kan du søke opp flere enn 100.000 filmer som er lagt ut på internett, uten tillatelse fra rettighetshaverne.

Milligan og White Rabbit forsøker så å tjene penger på denne piratvirksomheten.

Betaler du to euro, gir nemlig White Rabbit deg «tillatelse» til å se filmen så mange ganger du vil, til evig tid. 60 prosent av summen skal visstnok gå videre til rettighetshaver/produsent, og 40 prosent beholder White Rabbit selv.

Problemet er bare at forretningsmodellen er virkelighetsfjern, skadelig for kulturlivet, og, mener vi, soleklart ulovlig.

Påberoper seg edle motiver

For å rettferdiggjøre sin modell, viser White Rabbit til artikkel 17 i EUs Digitalmarkedsdirektiv (DSM), som ifølge dem gir «rom til å innhente tillatelse i etterkant av lansering».

Dette er ikke intensjonen bak DSM artikkel 17. Tvert imot heter det at tilbyderne av delingsplattformer skal søke å innhente tillatelser på forhånd og gjøre sitt beste for å fjerne innhold som er lastet opp ulovlig. Krav White Rabbit tilsynelatende ignorerer. Artikkel 17 gjelder heller ikke for innhold som White Rabbit selv lokaliserer og lenker til.

Har noen fått betalt av White Rabbit ennå? Vi vet ikke, men tviler sterkt på om det i det hele tatt er mulig for White Rabbit å vite hvem som rettmessig skal ha inntektene de genererer

Milligan påberoper seg edle motiver og påstår at han bidrar til å gjøre tilgjengelig filmer som ikke allerede finnes digitalt.

Det er åpenbart en gal fremstilling – White Rabbit domineres av populære, kommersielle filmer, og svært mange av dem er også å få tak i andre steder (riktignok til en mer bærekraftig pris).

Ignorerer loven

Vi har vært i kontakt med en lang rekke norske produsenter som har innhold på tjenesten, som Mer Film, Filmkameratene, Paradox, Kjetil Omberg, Qvisten, Maipo og Nordisk Film Production. Ingen er blitt spurt av White Rabbit om det er greit at filmene ligger ute, og ingen har mottatt avregninger eller andel av inntektene.

Har noen fått betalt av White Rabbit ennå? Vi vet ikke, men tviler sterkt på om det i det hele tatt er mulig for White Rabbit å vite hvem som rettmessig skal ha inntektene de genererer.

Rettighetsalliansen er grunnleggende positiv til teknologiske fremskritt. Vi er opptatt av at gode filmer skal være tilgjengelige for folk, og at filmskapere skal få rettferdig betaling. Men når White Rabbit ignorerer gjeldende lov og forretningspraksis, ender de i stedet med å skape forvirring, forsure debatten og gjøre stor skade på saken de påstår at de kjemper for.