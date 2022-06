Et sjokk for de heterofile

Kristine Kotte-Eriksen Fagansvarlig i Equality Check, mastergrad i kjønnsstudier

Sammen skal vi ta Oslo tilbake, skriver Kristine Kotte-Eriksen. Hun jobber i det norske selskapet Equality Check, som hjelper bedrifter med likestilling og mangfold.

Mange skeive fikk derimot bare bekreftet det de allerede visste.

25. juni ble den lenge etterlengtede Pride-paraden avlyst av sikkerhetsmessige årsaker, som følge av at en mann skjøt flere personer utenfor utestedet London natt til lørdag. To ble drept og 21 skadet.

Alle arrangementer i regi av Oslo Pride ble avlyst, og det inngjerdede området i Spikersuppa kalt «Pride Park» ble stengt, etter oppfordring fra politiet. Årsaken var blant annet at man ønsket å unngå for store folkemasser.

Lørdag kveld gikk jeg likevel forbi et smekkfullt Lavvo Terrasse – et utendørs utested som ligger rett ved siden av Pride Park. Vi kan nesten anta at for alle andre enn homofile var lørdag en trygg kveld å dra ut på.

Det var ikke «store folkemengder» vi ønsket å unngå, det var for store ansamlinger av homofile.

Bekreftet det de visste

Dette er ikke ment som kritikk av utestedene som holdt åpent, eller folk som dro ut lørdag (jeg gjorde det selv). Men det er et tankekors for oss heterofile om hvor lett det er for oss å ta friheten vår for gitt.

Jeg snakket selv med flere homofile menn som heller ville holde seg innendørs enn å gå ut på gaten lørdag på grunn av frykt.

Man skulle tro at skyteepisoden satte en støkk i hele Oslos befolkning, men jeg tror faktisk det var mest sjokkerende for de heterofile.

Mange i det skeive miljøet fikk på mange måter bare bekreftet det de allerede vet – hvor sterkt hatet mot homofile er i enkelte miljøer, og hvor langt enkelte er villige til å gå for å vise det. For mange i det skeive miljøet ble skyteepisoden en rå og brutal bekreftelse på frykten de kjenner på hver eneste dag, og har kjent på hele livet.

Vårt ansvar

Det har aldri falt meg inn at det skal være risikabelt å holde en kjæreste i hånden offentlig. Jeg har skeive venner som lar være å holde hender på gaten for å slippe å bli hetset igjen.

Jeg har til gode å møte noen i det skeive miljøet som aldri har fått høre stygge kommentarer, bemerkninger eller fysisk trakassering. Resultatet er at mange viser kjærlighet til hverandre skjult og bak lukkede dører. Det er tryggere.

En av de største utfordringene det skeive miljøet har, er mange heterofiles mangel på kunnskap og interesse i skeives utfordringer. Jeg tror helgens angrep har vist oss at det å stå passivt på sidelinjen og «ikke ha noe imot homofile, men ...» ikke er nok.

Vi må aktivt søke kunnskap, tørre å stille spørsmål og ta de vanskelige samtalene. Det er vårt ansvar som heterofile å være bevisste og ha kunnskap for å opptre på en inkluderende måte.

Slå ring om miljøet

Når det skeive miljøet i Oslo skal markere Pride, skeives rettigheter og utfordringer, så inviterer de til en heidundranes fest der alle er invitert. Absolutt alle. Det syns jeg er vakkert.

Oslo Pride er gratis, det er tilrettelagt for barn, de har god informasjon om fremkommelighet for rullestolbrukere og førerhund, de har et variert mattilbud og drikketilbud med og uten alkohol. Den som vil, hetero eller ei, har alle muligheter til å lære noe nytt under Pride.

I dag og i tiden fremover slår vi alle ring om det skeive miljøet i Oslo og i Norge. Hjertet mitt blør for alle som holdt seg hjemme lørdag, og alle andre dager, av frykt. Sammen skal vi ta Oslo tilbake.