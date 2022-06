Kurderne betaler prisen igjen

Milan Aran Oslo Unge Høyre

Baner Tyrkias gjennomslag vei for at land kan utpresse alliansen til sin fordel, spør Milan Aran.

Nato ofret sine egne verdier for å få Sverige og Finland med som medlemmer.

Mens Nato-sjef Jens Stoltenberg fornøyd kan presentere nyheten om at Tyrkia åpner døren for at Sverige og Finland kan bli med i alliansen, går flere kurdere mot en usikker fremtid. Tyrkia fikk sin vilje om et samarbeid mot «terrorister» fra kurdiske organisasjoner som YPG. De samme «terroristene» som kjempet mot IS, med Nato og USA på sin side.

La det ikke være tvil om viktigheten av å få Sverige og Finland inn i Nato mot Putins autoritære regime. Jeg er glad for fremskrittet og jeg har forståelse for Tyrkias rolle i alliansen strategisk sett. Likevel mener jeg at alliansen ofret sine egne verdier for å kjempe for de samme verdiene.

Da IS okkuperte deler av Irak og Syria og terroriserte Europa, var kurderne på mange måter Europas skjold mot terrorisme. Nabolandene ble overbelastet med flyktninger, kurdiske kvinner i okkuperte områder ble voldtatt av islamistene og tusenvis av kurdiske soldater, mange fra YPG, har dødd, for en vestlig krig. Likevel har Stoltenberg latt seg bøye for landet som er kjent for brudd på menneskerettigheter, har fengslet flest journalister siste tiåret og som okkuperte deler av Syria hvor tusenvis av sivile mennesker ble drept på veien av regimet.

Nato er en allianse som skal representere et verdifellesskap for demokratier. Allikevel har Stoltenberg ofret folkegruppen som kjempet for oss, til fordel for et autoritært regime. Flere kurdere fra Sverige og Finland risikerer nå å bli utlevert, takket være Stoltenbergs snarvei for politisk gjennomslag.

Jeg er bekymret for ringvirkningene dette gir for fremtidig internasjonale samarbeid. Baner Tyrkias gjennomslag vei for at land kan utpresse alliansen til sin fordel? Uansett, er det nok en gang kurderne som må betale prisen for Europa.