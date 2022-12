Støre og Vedum øker skatten på pensjon i aksjefond. Det går utover oss «vanlige».

Dette er et debattinnlegg.

Er du som meg – en som har spart til pensjon i aksjefond? Er du klar over at du snart må skatte nesten 38 prosent av den gevinsten du tar ut?

Hva gjør man når innskuddspensjonen utgår? Jo, vi er blitt fortalt av banker og politikere at det er lurt å ta ansvar for egen pensjon og starte med sparing i aksjefond. Hele 46 prosent av Norges befolkning over 18 år har lyttet til rådene, ifølge Verdipapirfondenes forening.

Pengepolitikken til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har fått mye oppmerksomhet etter regjeringsskiftet, med fokus på at de ønsker å «ta» rikingene og ellers ha en politikk som er for folk flest. Men høyere skatt på gevinst i aksjefond påvirker ikke kun «rikingene». Det påvirker mange av oss «vanlige» – folk flest. Og spesielt oss som snart går tom på utbetaling fra innskuddspensjon, og hadde planlagt å ta ut oppsparte midler i aksjefond.

Støre og Vedum har i løpet av de to siste årene økt skatten på aksjegevinst med 6,16 prosent – til 37,84 prosent. Det er mulig at dette ikke høres så mye ut. Men ifølge Odin- bloggen kan dette spise opp levekostnader for opptil to måneder for deg som er pensjonist, og som har spart lenge og har gevinst på ditt aksjefond. Til sammenligning blir uttak av innskuddspensjon beskattet med 30 prosent.

Det har vært mye fokus på «rikingene». Men faktum er at også vi «vanlige» får svi! De rike sier høylytt ifra. Det er på tide at vi «vanlige» gjør det samme!

Anna-Carin Westberg, pensjonist