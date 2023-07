Bekymringsmeldinger til barnevernet: En granskning av den alvorlige svikten er ikke nok

Vi trenger at offentlige aktører med en lovpålagt meldeplikt er seg sitt ansvar bevisst, skriver Cecilia Dinardi. Bildet er et illustrasjonsfoto. Vis mer

Myndighetene må også se på om dagens krav til håndtering av bekymringsmeldinger bør skjerpes.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

I dag finnes det mange bekymringsmeldinger om barn rundt om i landet som ikke har kommet frem på grunn av alvorlig teknisk svikt. Det viser nyhetene om Visma-skandalen og Altinn-skandalen.

Dette handler om flere barn som kan ha et stort og akutt behov for beskyttelse, men som ikke får nødvendig ivaretagelse. Dette er katastrofalt for barna det gjelder.

Barns rettigheter vil være til liten nytte hvis ikke det offentlige sikrer en forsvarlig håndhevelse av disse rettighetene. Dersom vi ikke har et system som kan sikre at barns egne meldinger til barnevernet og andres bekymringsmeldinger når frem, er det et klart tilfelle av en systemisk krenkelse mot barns rett til hjelp og beskyttelse.

Dette kan vi ikke leve med. Det utgjør en alvorlig trussel mot barns rettssikkerhet og tillit.

Trenger tillit

I Norge har vi et barnevernsinstitutt med et fundamentalt formål om å sikre at barn som lever under forhold som kan skade helsen og utviklingen deres, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse – og til rett tid.

Enhver som utfører en tjeneste eller et arbeid for et forvaltningsorgan, har en lovpålagt plikt til å melde fra til barnevernet når det er grunn til å tro at et barn blir utsatt for eller står i fare for å bli utsatt for alvorlige krenkelser etter barnevernloven § 13–2.

At politiets bekymringsmeldinger ikke kommer frem til barnevernet, gjør situasjonen svært alvorlig

I Landsforeningen for barnevernsbarn har flere av våre medlemmer fått smertelig erfare hva det vil si når krenkelser finner sted og ingen hjelp og beskyttelse blir gitt til barnet. Vi ser det som helt sentralt og viktig at det meldes fra til barnevernet om barn det er alvorlig bekymring om. Barn med behov for særlig ivaretagelse og beskyttelse må få hjelp.

Barnevernet på sin side er særlig prisgitt at det meldes fra til dem for at de kan komme i posisjon til å gi viktig hjelp til barn som trenger det. Barn og voksne som melder bekymring, er avhengige av tillit til det offentlige og til at det faktisk blir tatt grep når de først melder fra.

Vi trenger tillit for at barn selv kan oppleve det som trygt nok å be om hjelp.

Må se på kravene

Vi trenger at offentlige aktører med en lovpålagt meldeplikt er seg sitt ansvar bevisst. Vi er helt avhengige av at myndighetene har systemer som sikrer, på en trygg og tillitsfull måte, at noe så elementært som kommunikasjonskanaler for å formidle bekymringsmeldinger faktisk når frem til mottageren.

At politiets bekymringsmeldinger ikke kommer frem til barnevernet, gjør situasjonen svært alvorlig. Dette gjelder saker om straffbare forhold vedrørende barn.

Det betyr at det kan være barn som utsettes for straffbare forhold eller som står i alvorlig fare for å bli utsatt for straffbare forhold, men som ikke får nødvendig hjelp og beskyttelse.

Vi støtter myndighetenes iverksettelse av granskning om den alvorlige svikten vi nå er vitne til. Men vi mener at myndighetene også må se på hvorvidt dagens krav til håndtering av bekymringsmeldinger, både på mottakssiden og meldersiden, bør skjerpes.

Dette har Visma- og Altinn-saken gitt oss forferdelig god grunn til å se nærmere på.