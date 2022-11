Joe Biden bør tre til side

Simen Bondevik Medievitenskapstudent og leder, Unge Sentrum

Nå nettopp

Joe Biden under en tale i Det hvite hus 24. oktober.

Gjør han ikke det, vil demokratene få store problemer i 2024.

USAs president Joe Biden er gammel, surrete og representerer fortidens politikk. Dersom mellomvalget om en uke går like dårlig for demokratene som meningsmålingene tyder på, bør Biden ta hintet og gjøre det klart at han ikke stiller til gjenvalg i 2024.

Ifølge snittet av de siste meningsmålingene arrow-outward-link ligger demokratene an til å gå på et sviende nederlag og miste flertallet i Representantenes hus. Senatet står også i fare for å ryke.

Et slikt resultat vil være Joe Bidens ansvar. Som president er han partiets reelle øverste leder. Når vi i tillegg tar med i beregningen at han heller ikke har fått gjennomført særlig mange av valgløftene sine, ville det være merkelig om han ikke snart kastet inn håndkleet.

Gammel og surrete

Gjennomsnittlig levealder i USA for menn er 73 år. I 2024 vil Biden fylle 82 år. I takt med økende alder er han blitt stadig mer surrete.

Nylig etterspurte arrow-outward-link han fra talerstolen hvor den avdøde kongressrepresentanten Jackie Walorski var. Han ville nemlig takke henne for innsatsen den siste tiden.

Dette føyer seg inn i rekken av forglemmelser og surring i det offentlige. Tidligere har han blant annet glemt navnet arrow-outward-link på Australias statsminister, veltet arrow-outward-link når han skulle stoppe sykkelen, glemt hva han snakker om arrow-outward-link midt i setninger og flere andre pinlige tabber arrow-outward-link .

Fortidens politiker

Joe Biden er dessuten representant for fortidens politikk.

Nettopp det spilte nok en viktig rolle for at han vant i 2020, både i det demokratiske primærvalget og hovedvalget. Folk ville lande etter fire heseblesende år med Donald Trumps splittende politikk og retorikk.

Men tidene forandrer seg. Biden er uttalt motstander av flere av de politikkforslagene et klart flertall av amerikanere ønsker seg, som gratis helsehjelp arrow-outward-link , Green New Deal arrow-outward-link og økt skatt for de rikeste, arrow-outward-link for å nevne noe.

Roe vs. Wade

Selv ikke aktualisering av abortsaken ser ut til å redde demokratenes mellomvalg.

Når man mislykkes, er man nødt til å se seg om etter bedre alternativer. Og demokratene er heldige som har mange gode kandidater å velge mellom. De er bare avhengige av at Biden selv innser det.

Sannsynligheten for at amerikanerne ved presidentvalget i 2024 må velge mellom to kandidater som er godt over gjennomsnittlig levealder, er skremmende høy.

Både Biden og Trump har antydet at de vil stille igjen. Begge partier har bedre og mer populære kandidater, så får vi bare håpe at Biden har selvinnsikt nok. Hvis ikke vil demokratene få store problemer i 2024.