Elbilsuksessen kommer med en bismak. Bør vi heller prioritere elbilfordeler utenfor byene?

Askill Harkjerr Halse Forskningsleder, Transportøkonomisk institutt (TØI)

Karen E. Hauge Forsker, Frischsenteret

Elisabeth Thuestad Isaksen Forsker, Frischsenteret

Bjørn Gjerde Johansen Forsker, Transportøkonomisk institutt (TØI)

Oddbjørn Raaum Seniorforsker, Frischsenteret

10 minutter siden

Det er gode grunner til at elbilene ikke bør ha større fordeler i storbyene enn i landet ellers, skriver innleggsforfatterne.

Den bidrar til økt bilhold og bilbruk.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Bomtakstene har nettopp økt i Oslo. Det gjelder også for elbiler. Utenom rushtiden øker prisen med elbil fra 11 til 28 kroner dersom du passerer alle bomringene. Det er altså mer enn en dobling. Taksten for elbiler er likevel bare halvparten av taksten for bensinbiler.

I Bergen og Trondheim er elbilrabatten enda større.

Færre eksosbiler

Forskningen vår viser at elbilfordelene virker. Ved hjelp av data for alle norske husholdninger har vi undersøkt betydningen av elbilincentiver på reisen til jobb – både bompenger og kollektivfelt, som elbiler har tilgang til.

Ved å sammenligne naboer eller kolleger med ulik arbeidsreise kan vi se om bompenger og kollektivfelt fører til forskjeller i elbilhold for ellers svært like husholdninger.

I perioden 2015-2017, da elbilene hadde fullt fritak for bompenger, finner vi at 10 kroner mer i bompenger for ikke-elbiler fører til 37 prosent høyere sannsynlighet for å eie elbil.

1 kilometer med kollektivfelt gir en økning på 6 prosent. Dette er betydelige effekter som er på nivå med effekten av å gi støtte til kjøp av elbil funnet i andre studier.

Bompenger med fritak og kollektivfelt med tilgang for elbiler fører samtidig til færre eksosbiler og lavere utslipp av klimagasser. Elbilfritaket har bidratt til å forsterke den negative effekten av bompenger på eksosbiler, og uten disse elbilfordelene kunne vi dermed forventet flere eksosbiler på veiene.

Elbiler forurenser mindre, men lager like mye kø

Suksessen har imidlertid en bakside. Ettersom elbilfordelene gjør det billigere å kjøre bil for dem som skaffer seg elbil, vil man forvente at de bidrar til økt bilhold og bilbruk. Funnene våre viser at dette skjer. Før elbilene kom, førte bompenger til at noen lot være å skaffe seg bil eller nøyde seg med én bil.

Nå er denne effekten i praksis borte.

Bompenger på arbeidsreisen slår ganske forskjellig ut avhengig av inntekt. De med lavest inntekt reduserer fortsatt bilholder sitt, mens de som har god råd, tilpasser seg ved å kjøpe elbil. De med aller høyest inntekt øker faktisk bilholdet.

Utenfor byene er bompenger først og fremst en måte å finansiere nye veier på. I byområder blir de også brukt som et virkemiddel for å redusere de lokale ulempene ved biltrafikk, som kø og lokal luftforurensing. Elbiler forurenser mindre, men lager like mye kø. I rushtiden er kostnaden for samfunnet bare litt lavere for elbiler sammenlignet med eksosbiler.

Momsfritaket står for fall

Det er altså gode grunner til at elbilene ikke bør ha større fordeler i storbyene enn i landet ellers. Dette kan tale for at man faser ut bompengerabatten noe raskere i byene enn utenfor, i hvert fall i rushtiden. I tillegg kan man prioritere nasjonale virkemidler som drivstoffavgift, engangsavgift og momsfritak.

I praksis ser vi nærmest det motsatte. De fleste bomveiene på riksveinettet har allerede hatt 50 prosent takst for elbiler i noen år, og det kan komme press om å øke taksten ytterligere for å sikre inntektene. Momsfritaket står for fall, i hvert fall delvis. Samtidig nøler man med å øke drivstoffavgiftene på diesel og bensin.

Mens avgiftene på bilhold er på Finansdepartementets bord, er det Statens vegvesen som har ansvaret for bompenger på riksveier. Det kan føre til at hver aktør faser ut «sine» elbilfordeler først for å sikre egne inntekter, uten å ta hensyn til helheten.

Byer som Oslo som selv har satt seg ambisiøse klimamål, kan dermed bli presset til å opprettholde sjenerøse elbilfordeler for å nå målene.

Å jobbe for at vi når klimamålene er først og fremst et nasjonalt ansvar. Da bør staten også ta ansvar for virkemidlene.