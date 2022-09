Kort sagt onsdag 7. september

Debattredaksjonen

8 minutter siden

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Jernbaneoppdelingen på Østlandet er kanskje en god idé!

I 2006 ble Gjøvikbanen privatisert som den eneste litt større strekningen i landet. Vy (den gang NSB) vant mot tre utenlandske tilbydere. Som leder av Gjøvikbanens Brukerforening har jeg fulgt resultatet tett.

Vi fikk 30 prosent flere avganger, presise tog med fornuftige ruter, og staten sparte 10 millioner kroner pr. år. Folk har vært godt fornøyde, og stadig flere benyttet toget. Nå bygges flere stasjoner ut, og banen får flere korte dobbeltspor som gjør det mulig å lage bedre ruter.

Men Vy Gjøvikbanen hadde bare denne strekningen, noe som må ha gått ut over fleksibiliteten og må ha fordyret driften. At ett selskap overtar flere strekninger, slik som skissert for det som nå heter Østlandet 1, er sikkert en god idé! Enten det blir Vy eller Flytoget som overtar.

Per Martin Hjermann, Nittedal

Ikke rart at togselskapene taper passasjerer

Som Aftenposten skriver 1. september, har Vy (tidligere NSB) satt opp busser parallelt med jernbanen mellom Oslo og Kristiansand og mellom Lillehammer og Trondheim. Dette har skjedd etter at Go-Ahead og SJ vant anbudene for henholdsvis Sørlandsbanen og Dovrebanen. Bussene gjør at togselskapene kjører med mange tomme seter og sliter med å få endene til å møtes.

Det er ikke riktig å klandre Vy for at selskapet utnytter de mulighetene som finnes. Dette er på mange måter en urettferdig konkurranse: Politikerne, iallfall de fleste av dem, har i tiår etter tiår prioritert motorveier og andre store veianlegg parallelt med jernbanen og på bekostning av denne. Derfor kjører bussene til dels på nye, firefelts motorveier med høy fartsgrense, særlig mellom Drammen og Kristiansand. Derimot er både Dovrebanen, Rørosbanen og Sørlandsbanen enkeltsporet og svingete, med opptil 150 år gamle traseer. Disse enkeltsporede linjene skal samtidig ha plass til alle slags persontog og godstog.

Under slike forhold er det ikke rart at togselskapene taper passasjerer.

Pål Jensen, Ski