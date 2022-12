Hei, Vy!

Mens Bane Nor finner løsninger for sporveksler og signalanlegg, kan dere tenke dere å finne ut av hvordan informere litt bedre?

Jeg heter Eldar og er togpendler. Da tenker du sikkert at det kommer en tirade om sporveksler, signalfeil og en stengt tunnel til 36 milliarder kroner. Det skal jeg spare deg for.

Jeg skjønner at det er Bane Nor som har ansvaret, og at jernbanen har lidd under for små bevilgninger. Det jeg ikke skjønner, er at dere aldri klarer å informere på en måte som gjør at jeg kan finne en god løsning for dagen min?

Det stemmer ikke

Går du inn i din egen app nå og leter opp reise fra Moss til Oslo S, finner du først en fane som sier at Follobanen er stengt og at jeg må forvente forsinkelser og innstillinger. Skroller jeg litt nedover, er bildet et annet. Ja, reisetiden mellom de to stasjonene er til og med den samme som om Blixtunnelen var åpen. Det er løgn, oppdaget jeg i dag. Toget gikk selvsagt 11 minutter saktere, akkurat som før tunnelen.

Men 11 minutter er ikke mye? Nei, kanskje ikke for deg, men for meg er det avgjørende for hvilket tog jeg bør velge for å rekke et møte. Og hvis de 11 minuttene ikke er så viktige, hvorfor bruke 36 milliarder på dem da?

Så var det farsen vi opplevde den dagen tunnelen ble stengt. Først fikk vi vite på høyttaleren at det var en sporveksler, så ble sporveksleren til en signalfeil, før det hele ble forklart som en uavklart situasjon på Ski stasjon. Det høres jo skummelt ut. Alt dette mens vi sto på Ås stasjon.

Ta neste tog? Eller går det som normalt?

Så fikk vi vite at den uavklarte situasjonen var en brann og at toget ville returnere til Halden. Den beskjeden gjaldt bare i noen minutter, for noen bestemte at vi heller skulle til Ski. Stemmen på høyttaleren var imidlertid tydelig på at det var helt i det blå om det ville bli satt opp buss for tog.

Henger du med? Fint, men det stoppet ikke der.

For da vi ble fortalt at det var en fin dag for hjemmekontor, fikk vi også beskjed om at toget som sto på den andre linjen, kom til å returnere til Moss. Så de som ville hjem og jobbe, burde komme seg over dit. Et tresifret antall mennesker strømmet over broen, men i trappen møtte vi like mange som kom andre veien.

Om bord på nytt tog skjønte vi hvorfor. Da fikk vi nemlig beskjed om at også det toget måtte innom Ski stasjon før det reiste sydover. Sukk.

Mange beskjeder

Den dagen brukte jeg over to timer på å komme meg på jobb – hjemme. Da jeg endelig kom meg dit, kunne jeg lese på nyhetene at det hadde vært bedre om jeg gikk av i Ski, for der sto det busser som kjørte til Oslo S.

Hadde det bare vært denne ene gangen, men dette er ikke unntaket. Jeg har stått i telefonen med kundeservice som har sagt det ikke kommer buss, mens høyttaleren på stasjonen messet om det motsatte. Jeg har fått beskjed på appen om at togavganger er innstilt, mens vg.no har sagt at toget er i gang igjen. Og selvsagt har jeg stått flere ganger på Ski stasjon og lurt på om eller når det kommer en buss.

Så kjære Vy, mens Bane Nor finner løsninger for sporveksler og signalanlegg, kunne dere tenke dere å finne ut av hvordan informere litt bedre? Da ville vi få mer ut av dagene våre.

Takk for oppmerksomheten.