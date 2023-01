Hvorfor skriver ikke Aftenposten om 6-årsreformen?

06.01.2023 02:00

Mest sannsynlig blir ikke dette innlegget trykket i Aftenposten. 6-årsreformen og tap av lek i dagens barndom har nemlig knapt vært et tema i Aftenposten.

Over lang tid har fagfolk og foreldre prøvd å si fra om at utviklingen er gal. Læringstrykk og kartlegging er ikke utviklende for 5- og 6-åringer. Det er også påfallende at Aftenposten så langt jeg kan se, ikke har hatt ett ord om den første urovekkende evalueringsrapporten om 6-årsreformen. Aftenposten følger faktisk ikke med i timen. De fleste store norske aviser er opptatt av hva evalueringen sier. På lederplass!

Barn leker mindre, og 5- og 6-åringene blir utsatt for et læringstrykk som fratar barna læringsgleden. Men Aftenposten sitter helt stille i båten og håper kanskje at dette skal gå over av seg selv, at fortvilte foreldre skal slutte å rope om forandring, og at barn ikke lenger kommer hjem og sier: «Mamma, jeg er dum jeg.»

Kari Brodal, barnehagelærer