Endelig skal det forskes mer på ME!

8 minutter siden

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Lightning Process (LP) er ikke behandling for sykdom, men et kurs. Det er likevel utført flere vitenskapelige studier. Nå starter en ny.

LP er et stressmestringskurs basert på kjent stressteori arrow-outward-link . Undervisningen består av psykologi, stressteori arrow-outward-link og opplæring i mentale teknikker for å fremkalle følelser som ro, energi, humor og selvtillit. Alt basert på kjente vitenskapelige teorier.

Det er også utført noen vitenskapelige studier på deltagere med ME. De to første så på kursdeltageres erfaringer. Syv av ni med ME rapporterte arrow-outward-link at de ble friske eller bedre etter kurs, mens to hadde ingen effekt. Det ble samtidig utført en annen undersøkelse arrow-outward-link som så på ulike erfaringer. De som hadde utbytte av kurset, fikk en aha-opplevelse underveis. De fikk til å bruke metodene, og de hadde tillit til instruktøren. De som ikke hadde utbytte, hadde ikke erfart noe av dette. Alle instruktørene var engelske, mens deltagerne var norske.

I 2018 ble en randomisert kontrollert studie arrow-outward-link , selve gullstandarden innen forskning, publisert. Den undersøkte effekten på 100 unge med ME. Resultatene viste positiv effekt på alt forskerne målte, og det ble ikke rapportert noen bivirkninger. I en ny studie arrow-outward-link , publisert i 2021, så forskerne på pasienter med kronisk utmattelse etter kreftbehandling. Alle rapporterte positive effekter, og det var ingen negative erfaringer.

Nå skal norske forskere undersøke arrow-outward-link effekten på 100 voksne med ME. Da er det viktig å minne om at Lightning Process er et kurs og ingen behandling, hverken for plager eller sykdom.

Kristin Blaker, leder, Norsk Forbund for Lightning Process instruktører (NFLP)