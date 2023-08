Hvordan slutte å drikke alkohol? Råd fra en tørrlagt alkoholiker.

Etter over 30 års edruskap har jeg møtt mange mennesker som ikke har forandret på noen ting i livet (utenom å ikke drikke).

Det må mer til for å leve uten vin og øl enn å slutte å drikke.

To gode kronikker om hvorfor så få søker hjelp for sitt drikkeproblem, den ene fra professor Jørgen Bramness 22. juli, den andre av psykologspesialist Kristoffer Høiland 27. juli, er blitt publisert i Aftenposten. Begge har mange gode perspektiver.

Som tørrlagt alkoholiker kjenner jeg imidlertid problemet fra innsiden.

All reduksjon i drikkevolum vil være bra for den enkelte, familien, arbeidsplassen og for samfunnet totalt sett. Omkring 20 prosent av alle som innlegges i norske sykehus, har også en problematisk alkoholhistorie.

Men så er det oss da – vi som er blitt hektet på vinflasken?

Det hjelper ikke bare å sette bort flaskene for å holde seg edru over lengre tid. Skal man mestre å leve rusfritt, må en stor livsendring til. Det gamle, fuktige livet passer ikke for en som er tørrlagt. Venneturer til London hvor det drikkes både tidlig og sent, eller sydenturene som er ganske så fuktige.

Nytt liv må skapes. Det høres brutalt ut, men med over 30 års edruskap har jeg møtt mange mennesker som ikke har forandret på noen ting i livet (utenom å ikke drikke). Og flere av disse har gått tilbake til flaskene.

Den andre essensielle faktoren i et liv uten alkohol er å finne sine egne.

Fellesskap i form av selvhjelpsgrupper er viktig for å leve et godt edru liv. Det er som gratis psykologtimer.

Et alkoholfritt liv er magisk – både mentalt og kroppslig. Prøv det gjerne!