Presse, politikere og forskere synes blendet av troen på norsk fortreffelighet

Aftenposten påstår at det rettslig sett er «galt» å omtale daværende statsminister Jens Stoltenberg, nå Nato-sjef, som en krigsforbryter. Sannheten er at vi ikke vet hva som skjedde, skriver innleggsforfatteren.

Aftenposten mener det er «uhyrlig» å fremstille Stoltenberg som krigsforbryter. Det er urovekkende.

28.04.2023 07:00

En Rødt-politiker omtalte Nato-sjefen som «krigsforbryteren Stoltenberg» fra talerstolen på partiets landsmøte. Det har vakt sterke reaksjoner. To folkerettseksperter mener det er alvorlig. Aftenposten skyver disse ekspertene og andre politikere foran seg på lederplass og stempler uttalelsen som «uhyrlig» og rettslig sett «gal».

Det er særlig to forhold ved disse reaksjonene som er urovekkende.

Det ene er at presse og politikere ikke fremstiller de faktiske og juridiske forholdene ved krigen i Libya i 2011 på en saklig og korrekt måte.

Det andre er at reaksjonene føyer seg inn i rekken av saker de seneste år hvor norsk presse, også Aftenposten, angriper og forfølger enkeltpersoner fremfor å gå maktapparatet eller systemet nærmere etter i sømmene.

Aftenposten påstår at det rettslig sett er «galt» å omtale daværende statsminister Jens Stoltenberg (Ap) som en krigsforbryter. Sannheten er at vi ikke vet om det ble begått krigsforbrytelser i Libya, og hvem som eventuelt er ansvarlige.

Hva skjedde på bakken?

I motsetning til hva flere nå forsøker å gi inntrykk av, har Norge aldri foretatt uavhengige granskninger for å avdekke hvorvidt de 588 bombene Norge slapp over Libya, kan ha truffet sivile mål.

Libya-utvalgets mandat (2017–2018) var begrenset til en «evaluering» av norske styrkers innsats fra luften. Utvalget poengterer at dersom norske styrker eller norsk kommando har gått utenfor reglene for humanitærretten, kan dette utgjøre krigsforbrytelser.

Utvalget har imidlertid ikke foretatt en selvstendig granskning av hvorvidt dette skjedde.

I utvalgets rapport vises det blant annet til FN-rapporter som den gang slo fast at minst fem av bombene fra allierte styrker traff sivile mål, men uten at man vet hvor bombene kom fra. Utvalget konkluderer med at det er lite sannsynlig at norske styrker tok sivile liv, men at dette er noe man ikke vet med sikkerhet.

FN og Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har møtt på flere hindre for å avdekke fakta i Libya-krigen. En særlig utfordring har vært at FN-personell og internasjonale journalister i hovedsak hadde trukket seg ut av Libya før bombingen begynte.

Det er altså ikke lagt frem tilstrekkelig dokumentasjon, hverken nasjonalt eller internasjonalt, til at man kan ta stilling til hvem som er ansvarlig for de sivile tapene i Libya, og for den direkte bombingen av sivile mål som FN synes å ha avdekket.

Libya-krigen synliggjør mange problemer. Et av dem er at FN og ICC ikke gis tilgang på tilstrekkelig med informasjon til å bringe faktum på det rene.

Et annet er at presse, politikere og forskere i et av de sentrale krigførende landene som Norge, ikke stiller flere kritiske spørsmål.

I stedet synes man blendet av troen på norsk fortreffelighet og krever enighet i alle krigsrelaterte spørsmål, enten det er Libya eller Ukraina – stikk i strid med vår demokratiske tradisjon.

Dette gjør at pressen mister prinsipielle spørsmål av syne.

Fra sak til person

I økende grad er vi vitner til en dreining i norsk presse fra sak til person, der det brukes spalteplass på å diskutere enkeltpersoners uviktige avvik fra optimal oppførsel.

Pressen tilbyr oss et navn å rakke ned på fremfor at man løfter frem underliggende og ofte alvorlig svikt i systemet eller maktapparatet. Eller så havner sistnevnte i bakleksa.

Et eksempel er debatten rundt en NRK-podkast, hvor det først og fremst var programlederen som fikk kritikk.

Et annet er pendlerboligsakene, hvor enkeltpolitikere ble satt i søkelyset.

Og nå denne krigsforbryterdiskusjonen som burde vært løftet fra Rødt-politikerens skuldre like mye som fra Stoltenbergs skuldre.

Pressen har en viktig funksjon i samfunnet. Men den skal ikke være en «tante Sofie» for sleivete uttalelser fra enkeltpersoner eller en uriktig reiseregning fra en stortingsrepresentant.

Vi kan alle la oss fyre opp av debatter. Og vi er alle unøyaktige en gang iblant. Ikke minst journalister, selv om de sjelden stilles ut i den offentlige gapestokk for feilene de gjør.

Mister sitt demokratiske fotfeste

Aftenposten har med sin lederartikkel synliggjort at avisens lederskribent har store kunnskapshull på et felt hvor man uttaler seg skråsikkert og nok en gang moraliserer over andre.

I beste fall er Aftenposten like sleivete som Rødt-politikeren, og sjefredaktør Trine Eilertsen burde skværet opp med ham over en kopp kaffe.

I verste fall er vi vitne til at Aftenposten er i ferd med å miste sitt demokratiske fotfeste, der man bruker sin mediemakt til å fremme en konformitets- og fryktkultur i det offentlige rom.

Hvis pressen ikke lenger gidder å fungere som en saklig og ryddig vaktbikkje i vårt samfunn, og ingen våger å legge seg ut med hverken dem eller maktapparatet, da vil sannhetssøken, ytringsfrihet og demokrati raskt gå til grunne.