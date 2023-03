Det er fullt i det globale klesskapet

Vi har igjen fått svar på vår kronikk 10. mars. Kaj Phil i UFF mener (19. mars) det må dokumenteres at veldedige organisasjoner sender klær som kan gjenbrukes, til folk som trenger det. Det er en god tanke, men hvordan skal dette skje i et marked med mye videresalg og lite kontroll? Hovedproblemet forblir likevel uløst, at 40–50 prosent går rett til avfall på store afrikanske markeder.

Ifølge Anja Bakken Riise og Åsa Paaske Gulbrandsen i Framtiden i våre hender (20. mars) mener vi at donasjon og gjenbruk er naivt. Men vi skrev at troen på at det redder miljøet, er naiv i dagens situasjon: Det globale klesskapet er overfylt, og det er ikke nok fattige i verden til å bruke opp klærne. De nevner produsentansvar, men forbigår vårt forslag som er målrettet mot å få ned mengden klær. Kan Norge bli først ute med noe som bidrar til å løse det sentrale problemet: redusere mengden klær som ender som avfall lenge før tiden?

Ingun Klepp, professor, Forbruksforskningsinstituttet SIFO, Oslo Met

Jens Måge, fagrådgiver, Avfall Norge

Tone Tobiasson, journalist og forfatter