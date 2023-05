Kjernekraft: Er SMR-reaktorer en god løsning?

31.05.2023 01:00

Håvard Kristiansen fra Trond Mohns Norsk Kjernekraft skriver i Aftenposten 23. mai at det ikke er vanskelig «å skaffe atombrensel» til nye kjernekraftverk fra utlandet.

Det har han rett i, og ingen vil være uenig i det. De kommersielle mulighetene er mange og store. Men det er ikke dét tvilen rundt denne teknologien handler om. Saken er at Norsk Kjernekraft har tatt til orde for å introdusere såkalte SMR-reaktorer (Small Modular Reactor), som krever anriket brensel (uran) eller opparbeidet brensel (plutonium), i praksis det siste.

Det som har gjort dette forretningsmessig attraktivt, er mulighetene for å anvende allerede brukt reaktorbrensel til dette formålet. Det er et brensel som i dag finnes lagret i landet, og som utgjør et stort avfallsproblem. Men ønsker vi å opparbeide det? Eller å dytte problemet over til et annet land?

Uansett brensel, sannheten er at SMR-konseptene har møtt store problemer overalt. Ikke bare i møte med den tekniske virkeligheten, men også med markedet.

Lars Borgersrud, historiker