Stadig flere får pollenallergi. Mye kan gjøres for å forebygge utviklingen.

Rundt én million nordmenn er rammet av pollenallergi, og det blir stadig flere.

Kommunene må droppe allergifremkallende vekster i det offentlige rom.

11.05.2023 19:00

Stadig flere utvikler pollenallergi. Selv om plagene oppstår i naturen, er det mye som kan gjøres for å forebygge utviklingen og for å gjøre hverdagen bedre for de mange som allerede er berørt.

I Norge er det i dag rundt én million mennesker som er rammet, og de siste nasjonale studiene viser at det fortsatt er en økning i forekomsten.

Luftveisallergier som pollenallergi oppstår oftest i 8–12 års alder. Samtidig er det stadig flere som utvikler luftveisallergi senere i livet, og allergien varer lenger.

Mye tyder på at livsstilsfaktorer, som endring i kosthold og miljøet rundt oss, kan være en del av forklaringen. I tillegg kommer redusert mikrobiell stimulering og endring i bakteriefloraen vi omgir oss med.

Varmere klima

Klimaendringer har hatt betydning for vegetasjonen. Mildere vintre og varmere somre har ført til at pollensesongen starter stadig tidligere. Dermed blir den både lengre og mer intens.

Det milde klimaet fører også til at tregrensen kryper gradvis høyere oppover fjellsidene, og områdene der pollenbærende vekster trives, blir stadig større.

Hvis tendensene i klimautviklingen holder seg og kanskje forsterkes, kan det også skape grobunn for nye allergenbærende vekster her i Norge.

Planter allergifremkallende trær

Den stadig økende forekomsten av pollenallergi er et problem for både folkehelsen og samfunnsøkonomien. Forebyggende tiltak er nødvendige slik at vi kan bremse utviklingen og forhindre at en så stor andel av befolkningen utvikler allergi mot naturen.

Å velge alternativ beplantning er et enkelt forebyggende tiltak som ikke koster penger

Samtidig som forekomsten av pollenallergi øker og pollensesongen blir lengre, fortsetter en rekke kommuner å plante allergifremkallende trær og busker i det offentlige rom. Dette skjer til tross for at kravene til universell utforming av uteareal tilsier at det skal brukes allergivennlig vegetasjon ved nyplanting, og at man i allerede opparbeidede uteområder bør unngå å plante allergifremkallende vekster.

Norges astma- og allergiforbund har som mål at det ikke skal skje nyplanting av allergifremkallende vekster i det offentlige rom. Vi mener det bør være en nasjonal forventning at kommunene tar hensyn til dette i sin samfunns- og arealplanlegging. Dette gjelder primært bjørk, men vi ser også at kommunene planter mye pil og selje, som tilhører salix-slekten.

Må anerkjennes som sykdom

Helsedirektoratet anslår at pollenallergi koster opp mot 10 milliarder kroner i året. Å velge alternativ beplantning er derfor et enkelt forebyggende tiltak som ikke koster penger, men som vil kunne gi både helsemessige og samfunnsøkonomiske besparelser.

For de mange som allerede er rammet av pollenallergi, er det viktig at alvorlighetsgraden blir tydelig kommunisert og forstått, og at allergien i større grad anerkjennes som en sykdom.

Allergien bør i minst mulig grad stå i veien for deltagelse i arbeidsliv, utdanning og fritidsaktiviteter.