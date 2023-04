Barns personvern skal tas på alvor i skolen

Dette er noe som bekymrer meg både som statsråd og mor, og er et problem jeg tar på største alvor.

Vi har lenge sett konturene av utfordringer knyttet til kontrollen av dataene våre. I hele samfunnet er vi i gang med å oppdatere vår digitale dømmekraft. Både folk, myndigheter og bedrifter vil stå overfor vanskelige dilemmaer fremover.

Som resten av samfunnet er skolen i gang med en nødvendig omstillingsprosess. Dagens elever kjenner ingen annen verden enn den digitale. Digitaliseringen går i et rasende tempo, og det er få steder det er så synlig som i klasserommene våre. Derfor lanserer vi en ny digitaliseringsstrategi for barnehage og grunnskole 20. april.

Fremover skal vi ikke digitalisere for å digitalisere, men vi skal sikre at den støtter opp om elevenes læring. Vi skal være kunnskapsbaserte og sikre at digitale verktøy og læremidler holder høy kvalitet.

Tre gode spørsmål

Førstelektor Anne Kaarstad Lie er bekymret for elevenes personvern (Aftenposten 2. april). Hun utfordrer meg med tre gode spørsmål som jeg vil svare på her:

«Skal vi som nasjon fortsette å overlate ansvaret for elevers digitale personvern til den enkelte kommune (og ofte den enkelte lærer)?» Det er mange kommuner og lærere som allerede jobber bevisst med personvern. Samtidig må vi erkjenne at det er krevende å holde oversikt i en hverdag med mange digitale tjenester. Dette er et av de store spørsmålene vi står overfor i digitaliseringen av skolehverdagen. Kommunen har ansvaret for hvilke tjenester de velger å bruke, men det er ikke det samme som at de skal overlates til seg selv. Et av målene med den nye strategien er å gi noen svar om hvordan vi kan støtte kommunene i arbeidet med personvern. «Trenger vi et nasjonalt regelverk for bruk av digitale løsninger i skolen med hensikt å verne demokratiet?» Regjeringen ser på hvordan vi bedre kan støtte kommunens arbeid med personvern i skolen. Vi lever i en heldigital tid hvor vi alle har godt av å tenke litt ekstra på hvem som får tilgang til våre data. Kommuner og skoler må i det daglige være bevisst på digital sikkerhet og personvern i alle sine tjenester. «Hva risikerer vi som nasjon å miste dersom personvernet i norsk skole ikke er godt nok?» I et fritt, demokratisk samfunn har vi alle rett på kontroll over egne personlige data og hvem som har tilgang til informasjon om oss selv. Disse valgene skal ikke tas på vegne av ungene våre før de selv er gamle nok til å ta bevisste valg. Dette er noe som bekymrer meg både som statsråd og mor, og er et problem jeg tar på største alvor.

Reflekterte valg

Målet vårt må være at digitaliseringen ikke lenger skal styre oss, men at skolen selv tar styring over digitale verktøy på egne premisser. Personvern er en veldig viktig del av denne prosessen.

Digital dømmekraft er en grunnleggende digital ferdighet og står sentralt i de nye læreplanene. Digital kompetanse skal jobbes med på alle plan gjennom skolehverdagen.

Elevene våre skal lære å ta reflekterte valg om personvern. De skal forstå konsekvensene av valgene i et samfunn i rask endring. Da trenger de god og kunnskapsbasert støtte fra oss voksne både på lokalt og nasjonalt nivå.