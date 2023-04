Myter om kjøtt

23.04.2023 01:00

Aftenpostens kommentator Joacim Lund skriver 13. april om «nordmenns kolossale kjøttforbruk». Her noen harde fakta:

Verdens kjøttforbruk pr. innbygger i 2018 var 34 kg (tall fra FAO/OECD). Øverst lå USA (99 kg), Australia (92 kg), Argentina (90 kg) og Brasil (77 kg). Snittet for EU var 71 kg, for OECD 70 kg.

Norsk forbruk i 2018 var 56 kg. Forbruket på Island, i Danmark og i Finland er 70–75 kg, i Sverige 61–62 kg. Kjøttforbruket i Norge har økt fra 37 kg i 1990, men ikke merkbart siden 2008.

Norsk forbruk av storfekjøtt har ikke økt, men har ligget stabilt på 13–14 kg. Sau og lam rundt 4–5 kg. Svin økte fra 15 kg i 1990 til 20 kg ved år 2000. Kylling står for tre fjerdedeler av det økte kjøttforbruket, fra 4 kg i 1990 til 16–18 kg rundt 2008. Mange land har en mye høyere andel storfekjøtt enn Norge.

For rødt kjøtt er det altså liten eller ingen økning siden 1990. Det kan være greit å ha slike fakta og den internasjonale konteksten klart for seg for ikke å bygge opp under myter.

Øyvind Lone,

geograf, tidligere avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet