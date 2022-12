Alstadheim går for mye i frakk

Kjetil B. Alstadheim mener vi er fluefiskere i «vadebukser» som ikke forstår «distriktsopprøret» mot lakseskatt. Vi kan ikke se at klesplagg og hobbyer er avgjørende for vår analyse av lakselobbyen. Slik Alstadheims syn neppe er formet av at han går i frakk, eller likte David Attenboroughs TV-sendinger som barn.

Nei, Alstadheim, det viktige er at vi har drevet undersøkende journalistikk på lakseindustrien i seks år. Først i en artikkelserie i Morgenbladet og Harvest, så i boken «Den nye fisken». Siden har vi reist rundt med boken til over 50 steder langs kysten, på folkemøter og debatter. Da lærer man litt om oppdrettssamfunn, slik som at meningene er delt. Noen har fått store inntekter av laksen, andre har fått jobb, atter andre misliker pelletssei, lusegift i fjordene, og at reke- og fiskefelt forsvinner. Noen synes også det er trist at villaksen er rødlistet.

Næringens største kritikere er ikke på Grünerløkka, men på kysten. De fleste nordlendinger er for lakseskatt, vestlendinger og trøndere likeså. Mens finanseliten og 22 prosent av folk i Oslo er imot. Dette er ikke et «distriktsopprør».

Simen Sætre og Kjetil Østli, forfattere av «Den nye fisken»