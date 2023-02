«Lykken er ikke penger, men at slekt og venner er i live»

24.02.2023 08:00

Norge har tatt imot over 30.000 flyktninger fra Ukraina (tall fra desember 2022). Bildet viser en fire år gammel ukrainsk jente på Gardermoen.

Tre ukrainske flyktninger skriver om året som er gått.

Tatyana Lutsik: «Alle hjelper på sin måte»

Jeg er en flyktning fra byen Chernigov i Ukraina. Først og fremst vil jeg takke Norge for muligheten til å leve i et fredelig land, og for å hjelpe Ukraina med å bekjempe fienden Vladimir Putin og hans undersåtter.

Jeg er nå i Bjerkreim sammen med sønnene og foreldrene mine.

På den første dagen av krigen, på flukt fra kulene, flyttet vi ned i kjelleren. Kraftstasjoner ble bombet, og strømmen gikk. I 45 dager bodde vi i den fuktige, kalde kjelleren, mens hus i nærheten kollapset av russiske missiler og sivile ble drept.

Så snart det var mulig å reise, dro vi. Vi ble fraktet til Polen, og der møtte vi frivillige som hjalp oss med å komme oss til Norge. Hele reisen tok syv dager.

Norge hilste oss velkommen om natten med måkeskrik og vennlighet. Uansett hvor vi var, møtte vi nordmenn med et oppriktig ønske om å hjelpe.

Her i Bjerkreim får barna gå på skole og i barnehage, og vi blir fulgt godt opp.

I løpet av dette året har jeg, som mange ukrainere, lært å sette pris på livet. Vi har innsett at lykken ikke er penger, men at venner og slekt er i live. Ukrainere har samlet seg og kjempet mot fienden. Alle hjelper på sin måte, enten i Ukraina eller fra utlandet.

For eksempel tok jeg initiativ til en innsamlingsaksjon her jeg bor, hvor vi samlet inn stearinlys, batterier, lommelykter, etc. Man gjør sitt beste, selv om det er lite.

Både å lære seg et nytt språk eller ikke å vite hva som venter deg i morgen, er vanskelig.

Jeg vil at barna skal få en utdanning, og en gang i fremtiden vil vi reise tilbake til ruinene i Ukraina. Jeg tror på Ukrainas seier! Norge er et land med vennlige mennesker, fjell og fjorder. Men mange ukrainere vil reise hjem for å bygge opp landet sitt igjen.

Tatyana Lutsik, Bjerkreim

Svetlana Tischenko: «Jeg ville gjort alt for å vende tilbake til livet mitt i Ukraina»

Vi kom til Norge i april 2022. Det er vanskelig å beskrive hvordan det var å komme hit, for det viktigste var å føle seg trygg. Alle rundt oss bidro til nettopp det. Omgivelsene hjalp meg med å roe meg ned og slappe av litt, i det minste når det gjaldt ytre omstendigheter. Det var godt å vite at barna mine fikk et sted å bo, nok mat og klær.

Hva jeg savner mest med Ukraina? Jeg savner alt, hele mitt forrige liv. Jeg elsket, og jeg elsker fortsatt, hjembyen min: menneskene, hjemmet mitt, alle tingene inni det, gater, bygninger, lukten av vår som vi alltid har ventet på. Jeg savner planene mine for fremtiden der. Jeg ville gjort alt for å vende tilbake til det. Men det er umulig. Og det gjør vondt.

Det har vært vanskelig å starte på nytt uten at jeg har kunnet forberede meg på det. Uten nære mennesker og venner, uten min vante livsrytme og uten alle de små tingene som utgjorde livet vårt. Det er vanskelig å tenke på dette uten å gå i kjelleren, for vi vet ennå ikke hva vi har i vente.

Jeg kan ikke legge noen planer for fremtiden. Nå gjør vi det vi kan, som å lære språk og prøve å integrere oss i samfunnet, få nye venner og lære nye ting. Jeg er veldig glad for å ha muligheten til å gå på norkkurs, og jeg vil si takk til alle lærerne der. Det er virkelig nyttig og interessant.

Jeg har lært meg at livet ikke alltid går som planlagt. Det vi kan gjøre, er å tilpasse oss. Jeg har lært meg å verdsette selve livet, verdsette mennesker og deres støtte. Enkle ting som varme klemmer, stemmen til bestevenner og slektninger, å høre at de lever og er trygge. Og smil fra folk du møter på gaten.

Svetlana Tischenko, Hakadal

Mykhailo Lakatosh: «Jeg har fått vite hvem som er mine virkelige venner»

Jeg kom til Norge i mai 2022 fordi jeg har familie som bor her. Det føltes trygt å komme hit. Jeg har fått mange venner, jeg går på videregående skole, og jeg har lært å snakke norsk i løpet av kort tid. Jeg hadde lyst til å være uavhengig av andre når jeg skulle jobbe med alle fagene og diverse oppgaver på skolen.

Det jeg savner mest i Ukraina, er å føle meg helt hjemme. Jeg savner mennesker som spiller en stor rolle i livet mitt. Jeg savner å høre det språket som jeg lærte mine første ord på, hele tiden. Fortsatt er det utfordrende å forstå alt og å kunne forklare alt på norsk.

Jeg liker veldig godt og er glad for systemet i Norge som hjelper folk når de trenger det. Man kan få det man trenger for å føle seg «normal» i det norske samfunnet. Og så er jeg blitt veldig glad i naturen. Jeg har lært å gå på tur på norsk vis.

Først og fremst håper jeg at krigen i Ukraina slutter så fort som mulig. Kanskje kan jeg reise tilbake og møte alle de menneskene jeg savner. I mellomtiden ønsker jeg å få muligheten til å studere på et norsk universitet.

Dette året har jeg forandret meg mye. Jeg har fått snakke med mange mennesker fra forskjellige kulturer og hørt hvordan de ser på livet og situasjonen sånn som den er nå i Ukraina. Det har jeg lært mye av. Jeg har fått vite hvem som er mine virkelige venner, og hvem som ikke var det.

At folk som bor langt unna Ukraina og har en annen kultur, kan være så snille, har ukrainerne fått bevis på. Vi har fått mye hjelp med de problemene vi har nå, og det betyr mye.

Mykhailo Lakatosh, Brønnøysund